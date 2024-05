Paura per Britney Spears: salute mentale in crisi

Secondo alcune fonti, nell’ultimo periodo le condizioni di salute mentale di Britney Spears sarebbero notevolmente peggiorate.

Destano preoccupazione le ultime notizie sulla salute mentale di Britney Spears. A inizio maggio la popstar aveva avuto una violenta lite con il fidanzato in un albergo di Los Angeles terminata con l’intervento dei paramedici, Adesso, secondo una fonte interpellata da Tmz, le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate.

Britney Spears: salute mentale in crisi

Stando a quanto riportato da Tmz, una fonte avrebbe riferito che la cantante sarebbe “in crescente pericolo di ferire se stessa o gli altri, o anche peggio e numerose persone dentro e intorno alla sua vita sono spaventate per lei e credono che l’unica strada per la sopravvivenza a lungo termine sia un’altra tutela”.

Inoltre, sempre secondo la fonte, Britney potrebbe ricadere nella dipendenza da alcool e stupefacenti: “La salute mentale di Britney è in crisi da quando è finita la tutela, spesso non prende le medicine che la stabilizzano, beve e usa vari farmaci, il che è particolarmente pericoloso, perché ha problemi di abuso di sostanze che l’hanno mandata in riabilitazione più volte“

I problemi con la violenza

Ma l’abuso di sostanze non è l’unico problema di Britney Spears: “ha sbalzi d’umore radicali e spesso ha scatti d’ira che sfociano nella violenza fisica. Ci sono volte in cui ci viene detto che è impossibile comunicare con lei perché non riesce a impegnarsi in una conversazione razionale“.

“Il suo attuale fidanzato, Paul Soliz, è un criminale e gestisce la sua casa e la sua vita.” – conclude la fonte interpellata da Tmz. A inizio mese la coppia ha causato talmente tanti danni alla stanza d’albergo in cui alloggiava da essere stata costretta a pagare centinaia di dollari di risarcimento.