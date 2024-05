Elettra Lamborghini: mega party per i 30 anni a tema animalier

Elettra Lamborghini ha festeggiato i 30 anni con una mega festa: il dresscode era animalier e la torta aveva 7 piani.

Elettra Lamborghini ha uno stile che non passa mai inosservato. Per i suoi 30 anni la cantante ha organizzato un mega party a tema “wild animalier” nel locale milanese nel locale milanese Officina in via Giovenale. L’allestimento e l’organizzazione sono stati curati, fin nei minimi dettagli, dall’event planner Giorgia Farina. Al party erano presenti, oltre ovviamente alla famiglia e agli amici più stretti, anche molti artisti e personaggi famosi.

Elettra Lamborghini: la festa per i 30 anni

Elettra si è presentata con un look che non è passato inosservato: indossava una tutina trasparente leopardata sotto alla quale ha indossato un completino intimo nero, composto da reggiseno e slip a vita alta. Al suo fianco ovviamente era presente il marito, Afrojack e tutta la famiglia al completo.

Non è mancato l’affetti di papà Tonino, di mamma Luisa, del fratello Ferruccio, 33 anni, e delle sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia, 22 anni. Alla festa erano presenti anche tanti amici della cantante: da Alessandro Enriquez a Beatrice Valli e Marco Fantini, da Giusy Ferreri a Rocco Hunt, passando anche per Giacomo Urtis e Iconize Marco Ferrero.

La torta di compleanno a 7 piani

La festa è andata avanti fino a notte fonda, tra drink e tanta musica. Al momento delle candeline, la torta scelta da Elettra Lamborghini ha lasciato tutti senza parole: era una torta di compleanno di design, composta da ben 7 piani, creata per l’occasione da Mami Louise Milano, brand gestito dalle imprenditrici Fabiana e Valentina.

Anche il dolce, così come il locale, era strettamente a tema animalier: gli occhi di una tigre risaltavano da uno dei numerosi piani, mentre gli altri strati erano o marroni o maculati, quasi a voleri richiamare il tatuaggio che Eletta si è fatta nulla natica sinistra.