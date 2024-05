Ultimo: "Non ho mai votato in vita mia e non me ne vergogno."

In una recente intervista, Ultimo ha rivelato di non essere mai andato a votare perchè la politica, secondo lui, non parla ai giovani.

Parole che fanno riflettere quelle di Ultimo al Corriere della Sera. In una recente intervista, il cantautore romano ha affrontato un tema di estrema attualità: i giovani non si sentono rappresentati dalla classe politica e per questo non vanno a votare. Lui, per primo, si è sempre tenuto lontano dalle urne.

Le parole di Ultimo

“Essere giovani oggi è tremendo. Perché sei senza punti di riferimento. Non conosco nessun ragazzo della mia età che vada a votare, e nessuno che vada in chiesa.” – esordisce Ultimo. Poi rivela: “Io non ho mai votato in vita mia. Non dico sia giusto. Non me ne vanto, non me ne vergogno. Certo non è colpa dei giovani“.

“La politica non parla ai ragazzi e non ci prova neppure. Non parla a me che ho 28 anni; figuriamoci a un 18enne. Siamo stufi di questa spaccatura tra destra e sinistra. Immagini quale effetto avrebbe un politico che dicesse: io non scelgo né la destra né la sinistra. Scelgo l’alto“- prosegue il cantautore.

Ultimo

Per il Ultimo i concetti di destra e sinistra sono superati: “Sono contrapposizioni che hanno stancato. Fascisti e comunisti: i giovani non ne possono più. Cos’è la sinistra? L’ipocrisia del buonismo? Cos’è la destra? Il cattivismo di chi chiude i porti a coloro che muoiono in mare? Sono temi complessi, non mi piace chiuderli in tre righe ma nemmeno nascondere quello che penso.”

“L’immigrazione esiste da sempre e tutti siamo immigrati di qualcuno: nascere a Roma anziché a Bamako, dove con Unicef ho visto di persona come si vive, non è talento, è culo; chi nasce in zona di guerra e di terrorismo ha diritto a vivere la propria vita altrove. Questo è di sinistra?”

Tra legittima difesa e legalizzazione

Ultimo ha poi espresso la sua opinione su due temi molto caldi per l’opinione pubblica: “se sono in casa con la mia ragazza, la mia famiglia, ed entra un criminale, io per difendere la mia ragazza, la mia famiglia, gli sparo. Questo è di destra?“. Poi precisa subito di non avere un’arma e di non pensare neanche alla possibilità di comprarla. Poi ha parlato della legalizzazione delle droghe leggere: “Io non capisco perché uno può scolarsi una bottiglia di whisky fino a morirne, e un altro non può farsi una canna in pace“.