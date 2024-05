Fedez parla della sua salute sui social: ecco come sta

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, Fedez è ricomparso sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Questa mattina il sito d’informazione di Fabrizio Corona, Dillingernews, ha rivelato che Fedez nel weekend sarebbe stato ricoverato d’urgenza per gravi problemi allo stomaco. Per questo motivo il rapper avrebbe rinunciato a partecipare alla prima puntata del programma di Alessandro Cattelan, Da Vicino Nessuno è Normale, in cui era attesa la sua ospitata.

Adesso Federico, che fino a questo momento era rimasto in silenzio, ha pubblicato una storia su Instagram per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Le indiscrezioni e le parole dello staff

“Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2.″ – si legge nel post pubblicato da Dillingernews.

Fedez

Questa mattina, poi, l’Ansa ha riferito delle informazioni provenienti direttamente dallo staff del rapper. Secondo quanto riportato, lo stato di salute di Federico “si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento”.

Fedez: la storia su Instagram

Su Instagram, però, Fedez ha deciso di fare chiarezza, aggiornando lui stesso i fan sulle condizioni di salute. Nelle sue storie il rapper scrive: “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita“. Smentite quindi le voci secondo cui il rapper sarebbe in condizioni critiche e si troverebbe ancora ricoverato in ospedale. Tuttavia Fedez non ha ancora fatto chiarezza su ciò che è successo.