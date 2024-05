Fedez: ricovero d’urgenza in ospedale

Secondo le ultime indiscrezioni Fedez sarebbe stato ricoverato d’urgenza in ospedale per gravi problemi allo stomaco.

A riportare l’indiscrezione è stato Fabrizio Corona sul sito di informazione “Dilingernews“: sembra che Fedez abbia dei gravi problemi allo stomaco che lo hanno costretto ad essere ricoverato in ospedale. Per questo motivo, non potrà partecipare alla prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan.

Fedez: l’indiscrezione di Dilingernews

Questa sera il rapper avrebbe dovuto partecipare alla prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan “Da Vicino Nessuno è Normale“. Inizialmente erano circolate voci secondo cui Fedez non avrebbe preso parte allo show per via delle indagini per rissa che lo riguardano, ma lui aveva prontamente smentito tramite i social.

Adesso invece è arrivato un comunicato Rai che conferma l’assenza del rapper alla puntata di questa sera. Su Dilingernews si legge: “Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2″.

“Viale Mazzini con una nota piuttosto chiara ha notificato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, per ‘motivi di salute'”.

“Ma dopo la bufera mediatica che ha travolto il rapper per la rissa con Iovino… Tutti pensavamo che i motivi relativi alla sua assenza fossero in realtà legati agli imbarazzi che avrebbe creato alla tv pubblica… E invece siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione” – conclude il post.

Le parole di Alessandro Cattelan

Anche Alessandro Cattelan ha commentato l’assenza di Fedez alla puntata di questa sera: “ Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo…ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato.”

Fedez

“Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso“. Poi conclude: “Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio“. Per il momento Fedez non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale.