Britney Spears: caos in un hotel per la lite con il fidanzato

Brtiney Spears avrebbe avuto una violenta lite con il fidanzato in un hotel di Los Angeles: lei smentisce sui social.

Secondo le ultime notizie, mercoledì scorso Britney Spears sarebbe stata coinvolta in un’accesa discussione, sfociata in scontro fisico, con il presunto fidanzato all’interno del prestigioso hotel Chateau Marmont di Los Angeles. La popstar ha pubblicato su Instagram un post scritto in modo confuso in cui sostiene che si tratti di una fake news. Cosa è successo davvero?

La ricostruzione dei fatti

Sembra che Britney sia arrivata al Chateau Marmont mercoledì scorso insieme al fidanzato Paul Soliz. I problemi sono iniziati da subito: un cliente dell’albergo ha chiamato la polizia chiedendo di intervenire perchè Britney stava molestando e minacciando i dipendenti e gli ospiti dell’hotel.

Gli agenti sono arrivati poco dopo le 22:30, ma, non notando nulla di strano, si sono allontanati poco dopo. Sembra poi che verso le 23, quando Britney si trovava in camera con Paul, i due abbiano iniziato ad avere una lite molto accesa sfociata in una colluttazione fisica nel corso della quale la popstar si sarebbe ferita ad una gamba.

Spears sarebbe quindi uscita dalla camera mettendosi ad urlare in preda ad un esaurimento nervoso. Gli ospiti, spaventati dal comportamento della cantante, avrebbero deciso di chiedere l’intervento dei paramedici.

Tmz ha pubblicato in esclusiva delle foto in cui si vede Britney in strada, seminuda, con indosso solo un paio di slip mentre cerca di coprirsi con un copriletto e un cuscino mentre viene accompagnata dai paramedici.

Il post di Britney su Instagram

Qualche ora dopo Britney Spears ha pubblicato un post su Instagram, scritto in modo confusionario, in cui smentisce la notizia. “Giusto perché la gente lo sappia: le notizie sono false!!! Vorrei che in questo momento la gente capisse che sto diventando più forte ogni giorno!!! La verità fa schifo, quindi qualcuno può insegnarmi a mentire? “

Britney Spears

“Dee che siete là fuori, io sto raggiungendo il mio potere superiore e spero che lo facciate anche voi!!!”. “Non sono sicura del motivo per cui sento il bisogno di condividere questo…” – ha proseguito – “Sono una ragazza ed ho le mestruazioni, immagino sia per questo che sono una stronzetta… merda!!! “

“Ieri sera mi sono anche slogata una caviglia e i paramedici si sono presentati alla mia porta illegalmente. Non sono mai entrati nella mia stanza ma mi sono sentita completamente molestata. Mi trasferisco a Boston!!! Pace” – conclude Britney.