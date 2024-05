Angelina Mango all’Eurovision Song Contest: “Avevo paura di tutto”

Angelina Mango per rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest con “La Noia”, il brano che l’ha vista trionfare a Sanremo.

L’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest è sempre più vicina: l’evento si terrà a Malmo, Svezia, dal 7 all’11 maggio. A rappresentare l’Italia sarà Angelina Mango con la sua hit “La Noia“. La cantante è già arrivata in Svezia dove sta iniziando le prove della sua esibizione.

Angelina Mango: le prime impressioni

In collegamento da Malmo, Angelina racconta: “Quando sono arrivata avevo paura di tutto, commenta, ora sono più serena dopo aver provato con le ballerine. Non vedo l’ora di salire sul palco: voglio godermela al di là di tutto. Non penso alla competizione, ma alla manifestazione in sé: l’Eurovision è la celebrazione dell’unione e della musica. Questo è il punto di forza della kermesse“.

Angelina Mango

All’Eurovision la cantante lucana porterà “La Noia” in una veste completamente diversa rispetto a quella a cui abbiamo assistito a Sanremo. Alla Malmo Arena, infatti, Angelina sarà accompagnata da un corpo di ballo tutto femminile con la coreografia Mecnun Giasar, artista che ha lavorato con i BTS e Madonna.

“Mecnun mi piace perché mette tutto sé stesso nel lavoro, è professionale e gentile.” – racconta Angelina – “Ha creato una coreografia bellissima. È un onore lavorare con persone del genere“.

I presentatori dell’edizione italiana

Mara Maionchi

A presentare l’evento in live per l’Italia saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi. “Sono molto contenta, mi emoziona questo appuntamento.“- ha dichiarato Maionchi – “Mi fa molto piacere prenderne parte in qualche modo. Non so se me lo merito, spero quest’anno di essere più meritevole“.

Per Gabriele Corsi è già la quarta volta come conduttore del contest. “Vorrei diventare il Pippo Baudo dell’Eurovision.” – dice – “è una festa. Racconteremo le canzoni in gara e gli artisti in modo discreto. Per scaramanzia dico che se dovesse succedere di nuovo (si riferisce alla vittoria del Maneskin del 2021) sono disposto a vestirmi da ABBA insieme a Mara, con tanto di zeppe“.