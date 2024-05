Mara Maionchi, continua la polemica: “Dissi a Tiziano di dimagrire”

Dopo il botta e risposta con Tiziano Ferro, Mara Maionchi ha deciso di fare ulteriori dichiarazioni che le hanno attirato molte critiche.

Da quando è andata in onda la sua intervista a Belve, è in atto un’accesa polemica tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro che non accenna a spegnersi. La produttrice ha infatti accusato il cantante di ingratitudine perchè, sostiene, non le ha mai riconosciuto il suo ruolo nel farlo diventare la star che è oggi.

Tiziano ha replicato respingendo le accuse e condividendo su Instagram un articolo di Grazia Sambruna per MowMag in cui la giornalista accusa Mara Maionchi di aver fatto pressioni sul cantante affinché dimagrisse e nascondesse la sua omosessualità. La produttrice ha deciso di replicare nuovamente durante la conferenza stampa di presentazione dell’Eurovision Song Contest.

Le parole di Mara Maionchi

Durante la conferenza stampa, Mara ha spiegato: “No, secondo me la forzatura di dimagrire è solo perché non era giusto che un ragazzo di 18 anni pesasse così tanto, ma perché essere così robusti non è salutare, solo per questo. In più lo spettacolo ha qualche esigenza, ma solo qualcuna, non è d’obbligo. Io non credo che abbia fatto molte cose per forza“.

Tiziano Ferro

“Non credo che sia una necessità, credo che sia un fatto anche di salute: un uomo giovane si muove meglio, ma è normale, anche io cerco di mantenermi, perché aiuta.” – prosegue – “Ma è un fatto di scelta. Io credo di avergli dato dei consigli buoni allora, ma in buona fede, senza pensare che uno un po’ più robusto… No, le canzoni sono quello che contano. Essere più magri aiuta, è un fatto non basilare, ma importante”.

La storia su Instagram

Maionchi ha poi deciso di rivolgersi direttamente a Tiziano Ferro tramite una storia pubblicata su Instagram: ” Ciao Tiziano, ho risposto ad una domanda dando la priorità alla mia di emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l’assenza che mi è più spiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriere più fortunate come quelli che hanno intrapreso altri percorsi“.

“Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l’altro, reputo che la libertà e l’auto-determinazione siano sacre.” Poi conclude: “In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare: stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero“.

Il Codacons contro Mara Maionchi

Mara Maionchi

Il Codacons non ha gradito le parole pronunciate da Mara Maionchi durante la conferenza stampa di presentazione dell’Eurovision Song Contest, tanto da averne chiesto la rimozione da conduttrice dell’edizione italiana dell’evento.

“La Rai deve rimuovere con effetto immediato Mara Maionchi dalla conduzione dell’edizione italiana di Eurovision Song Contest” – si legge in una nota – “Le affermazioni odierne della Maionchi circa il peso e l’aspetto fisico degli artisti, per come riportate dai mass media nelle ultime ore, appaiono del tutto diseducative e potenzialmente pericolose“.

“La discografica, infatti, avrebbe dichiarato che ‘lo spettacolo ha qualche esigenza, anche se non è d’obbligo. Ma aiuta essere più magri, è importante, non basilare’, frase che sembra voler sostenere che i cantanti magri avrebbero più possibilità di successo rispetto a chi ha qualche chilo in più“.

“Un messaggio sbagliato, che arriva nonostante da più parti si tenti di superare odiosi stereotipi sull’aspetto fisico nel mondo dello spettacolo, stereotipi in grado di influenzare i più giovani alterandone pericolosamente il comportamento e le scelte di vita.” – conclude il Codacons.