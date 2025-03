Il cantante, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha parlato di “Incoscienti giovani”, del Festival di Sanremo e del suo futuro.

Achille Lauro ha partecipato alla puntata del 9 marzo di Che Tempo Che Fa, talk show condotto da Fabio Fazio.

In tale occasione ha presentato una nuova versione di “Incoscienti giovani“, brano in gara al Festival di Sanremo 2025. Il cantante ha risposto ad alcune domande ed è stato raggiunto in studio da Ornella Vanoni, con cui ha fatto una simpatica gag.

L’intervista ad Achille Lauro

L’intervista è iniziata quando Achille Lauro ha spiegato il significato del videoclip di “Incoscienti giovani“, girato a Roma, dentro la Fontana di Trevi. “Si tratta di un omaggio al grande cinema italiano degli anni ’60. La canzone è un mix di tanti stili, dall’Ave Maria di Schubert, alle canzoni di Elvis Presley“, ha spiegato il cantante.

Successivamente Fabio Fazio ha posto alcune domande sul Festival di Sanremo, rimanendo colpito nello scoprire che il primo Festival nella memoria del cantante fosse quello del 1999: “Lo conducevo io, tu avevi 9 anni e io 35, non ci voglio pensare“, ha dichiarato il conduttore.

Achille Lauro ha quindi continuato il discorso: “Il primo ricordo che ho di Sanremo è quello di Anna Oxa che scende le scale coi jeans…Pensa tra vent’anni quando i ragazzini mi ricorderanno con la tutina“.

L’artista ha poi risposto ad alcune domande relative il duetto con Elodie: “Penso che quella serata sia riuscita davvero bene. Io ed Elodie siamo molto amici, intanto perché veniamo dalla stessa città e poi perché sul palco ci troviamo proprio. Lei è una diva“.

Achille Lauro e la gag con Ornella Vanoni

Achille Lauro ha poi fatto una curiosa dichiarazione: “Non vedo l’ora di compiere 65 anni. Secondo me è l’età giusta per tornare a parlare il romano sempre e perché non devi più dimostrare nulla a nessuno“.