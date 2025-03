Morgan ha parlato di suo papà, dell’amore mai veramente finito per Asia Argento e del periodo complicato che sta affrontando.

Ospite a One More Time, il podcast di Luca Casadei, Morgan si è raccontato senza filtri. Durante l’intervista il cantautore ha citato dei momenti cruciali della sua vita, in primis tra tutti il suicidio di suo padre. Ecco cosa è successo.

Morgan parla del padre suicida

Morgan si è lasciato andare a un toccante racconto su suo papà: “Mio padre si è tolto la vita quando aveva 46 anni, io ne avevo 15. Ha avuto proprio un crollo. In famiglia ero l’unico che sapeva delle sue problematiche, perché mi portava sul lavoro. Aveva quest’azienda che stava fallendo, lui fumava 200 sigarette e aspettava queste telefonate che non arrivavano“. “Poi aveva chiesto dei prestiti agli strozzini che lo perseguitavano. Mia madre non sapeva niente. Io ero un bambino e facevo piano bar: portavo a casa 4 o 5 milioni di lire al mese e li davo a mio padre così faceva finta di averli guadagnati lui, ma ero io a darglieli“, ha proseguito Morgan.

Il cantautore ha raccontato poi che suo padre, la notte prima di togliersi la vita, gli diede 100 mila lire: “Così non penserai che non te li avrei più ridati“, gli disse. “Io mi sono addormentato, non avevo capito che quella sarebbe stata l’ultima notte che lo avrei visto. Se lo avessi capito, penso che avrei acceso la luce e lo avrei abbracciato“, ha aggiunto Morgan. Morgan

Morgan e l’amore per Asia Argento

L’artista ha anche parlato di Asia Argento, con cui ha avuto una storia d’amore molto travagliata.