Jennifer Lopez furiosa con Ben Affleck: spuntano le foto con la ex

Dopo il divorzio, Ben Affleck è stato paparazzato con l’ex moglie Jennifer Garner: Jennifer Lopez non l’ha presa bene.

Ormai il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è ufficiale da diversi mesi, ma nonostante questo la popstar statunitense continua a essere gelosa del suo ex compagno. L’attore è infatti stato paparazzato in compagnia della prima moglie, Jennifer Garner, provocando una reazione molto forte in Lopez. Scopriamo tutti i dettagli.

Ben Affleck paparazzato con Jennifer Garner

Secondo quanto riportato dal magazine Page Six una fonte vicina alla popstar avrebbe dichiarato che Jennifer Lopez “non è per niente contenta” di vedere le foto di Ben Affleck insieme alla sua ex moglie Jennifer Garner. Non solo, la cantante sarebbe andata “completamente in tilt“ proprio a causa degli scatti che in questi giorni circolano sui social.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Affleck e Garner sono stati insieme oltre 10 anni e dalla relazione sono nati Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel. Nonostante entrambi, dopo il divorzio nel 2015, si siano fatti una nuova vita i due sono rimasti in buoni rapporti per crescere insieme i figli ed essere figure genitoriali presenti nelle loro vite.

La reazione di Jennifer Lopez

Secondo la fonte, Jennifer Lopez sarebbe sempre stata gelosa del rapporto di Ben Affleck con la sua ex moglie. “Vedere le foto di loro che assomigliavano più a una coppia che a una coppia di ex è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per J. Lo, è stata la spinta di cui aveva bisogno per chiedere finalmente il divorzio.” – riporta il settimanale americano.

“JLo ha dovuto accettarlo perché Ben sosteneva che non c’era nulla di cui essere gelosa. Ma è stato un grosso problema nel loro breve matrimonio perché ogni volta che litigavano lui correva da Jen.” – ha aggiunto la fonte vicina alla cantante.