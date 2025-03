Ospite del podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, Damiano David ha svelato retroscena inediti sulla vittoria dei Maneskin a Sanremo 2021.

Per la prima volta a Sanremo 2025 Damiano David è salito sul palco dell’Ariston da solo, senza gli altri membri dei Maneskin. Il cantante, che da mesi ha intrapreso un percorso da solista, è stato infatti ospite della kermesse e si è esibito all’Ariston con uno dei suoi nuovi singoli, “Born with a broken heart”.

Nel 2021, insieme ai suoi compagni di band, l’artista aveva vinto il Festival con la canzone “Zitti e buoni“. Ospite del podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, David ha svelato che non si sarebbe mai aspettato di vincere quell’edizione di Sanremo: ecco cosa ha detto.

Damiano David: l’esperienza all’Eurovision

Il 2021 è stato senza dubbio l’anno dei Maneskin: dopo aver ottenuto la vittoria a Sanremo, la band ha partecipato all’Eurovision Song Contest riuscendo a trionfare anche su quel prestigioso palco. “A livello di marketing e visibilità l’Eurovision è stato il punto di svolta.” – spiega Damiano a Cattelan – “Mentre quello mentale è stato il Festival di Sanremo“.

“L’Eurovision ha senso che lo abbiamo vinto, perché è qualche che si basa molto sulla teatralità, sul fare spettacolo. Eravamo finti underdog lì, perché la nostra canzone aveva una struttura pop, anche perché io sono un cantautore pop” – aggiunge il cantante.

Damiano David: “Non capisco come abbiamo vinto Sanremo”

Per Damiano Davi la vittoria a Sanremo è stata del tutto inaspettata. “C’erano sette canzoni mega forti, c’era Fedez e Francesca Michielin, c’era Ermal Meta, c’era Noemi, un sacco di gente forte. Noi avevamo un pubblico nostro in Italia ma non eravamo quello che rappresentiamo oggi.” – racconta.

Poi aggiunge: “Tutt’ora, oggi, non capisco come abbiamo fatto a vincere. Per me è stato come la Roma che ribalta contro il Barcellona, c’era una possibilità su un miliardo e ci siamo riusciti“.