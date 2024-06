Victoria De Angelis: foto hot con la fidanzata durante la vacanza

Victoria De Angelis è sempre più innamorata della fidanzata Luna Passos: le due si sono scattate foto hot durante la lussuosa vacanza.

La storia d’amore tra Victoria De Angelis, famosa bassista della band romana Maneskin, e Luna Passos, affascinante modella di origini brasiliane e olandesi, continua a catturare i cuori dei loro follower.

Durante una vacanza in Italia, la coppia insieme, alle amiche Chiara Masala e Martina Taglienti, ha regalato ai loro fan sui social una serie di scatti intimi e sentimentali. Le immagini delle due che condividono teneri momenti insieme, hanno catalizzato l’attenzione non solo dei loro sostenitori ma anche della stampa, che si interessa sempre più alla loro romantica relazione.

Victoria e Luna: una vacanza da sogno

Victoria e Luna hanno scelto di trascorrere i loro momenti di relax navigando le acque italiane a bordo dello yacht di lusso, evidenziando il loro forte legame attraverso la condivisione di foto che immortalano baci e carezze sotto il caldo sole estivo.

Nonostante la presenza delle amiche, tra cui la make-up artist Chiara Masala e l’ex breve fiamma del frontman dei Maneskin Damiano David Martina Taglienti, l’affetto tra le due appare evidente e privo di inibizioni, caratterizzato da gesti affettuosi e spontanei.

Legami e Carriere

La storia d’amore tra le due giovani, ufficializzata a giugno 2023, non sembra aver subito ripercussioni dagli impegni lavorativi che le vedono spesso distanti. Victoria, impegnata con i tour internazionali dei Maneskin, e Luna, con la sua carriera di modella in ascesa, trovano sempre il modo di ricongiungersi e condividere momenti insieme.

Victoria De Angelis

Victoria e Luna non si limitano a mostrare affetto in pubblico, ma condividono apertamente e con orgoglio il loro amore sui social, diventando un punto di riferimento per molte giovani coppie. Le foto che le ritraggono insieme, felici e innamorate, hanno raccolto una quantità incredibile di “like”, dimostrando come il loro sentimento sia diventato emblematico di una generazione che segue con passione ogni loro movimento.