Fedez querela Marcell Jacobs: l’accusa è di diffamazione

Fedez ha sporto querela contro il campione olimpico Marcell Jacobs per fatti risalenti al 2021: l’accusa è di diffamazione.

Fedez e Marcell Jacobs si trovano coinvolti in una controversia legale che potrebbe sfociare in una causa per diffamazione ai danni dell’atleta olimpico. I fatti oggetto della controversia risalgono al 2021, anno in cui Jacobs ha trionfato alle olimpiadi di Tokyo vincendo l’oro nei cento metri piani e nella staffetta 4×100.

Fedez: la querela contro Marcell Jacobs

Al centro della disputa sembra esserci un contratto stretto tra l’agenzia di talenti Dream of Ordinary Madness Entertainment srl guidata all’epoca dall’amministratrice e madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, e Jacobs.

Dopo il suo trionfo alle Olimpiadi, Marcell era infatti diventato una delle figure di maggior spicco dell’atletica mondiale. Per questo motivo decise di affidare la cura della sua immagine alla società del rapper. Il campione olimpico sperava di poter emulare altri giovani talenti italiani, beneficiando di campagne pubblicitarie e di una visibilità mediatica elevata.

Marcell Jacobs

Tuttavia, Jacobs non è stato soddisfatto del servizio ricevuto dalla società di Fedez ed ha accusato pubblicamente il rapper. In un’intervista a La Stampa del 2023, l’atleta ha dichiarato: “Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto“.

La vicenda giudiziaria

La reazione a queste critiche non si è fatta attendere, con la Dream of Ordinary Madness Entertainment srl, Annamaria Berrinzaghi e lo stesso Fedez che hanno avanzato una querela per diffamazione aggravata contro Jacobs.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Procura di Brescia, tramite il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi, ha formalmente accusato Jacobs di diffamazione e ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini. La richiesto di rinvio a giudizio per Jacobs potrebbe arrivare proprio mentre l’atleta si appresta a partecipare alle Olimpiadi di Parigi.