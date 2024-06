Raffaella Carrà, giallo sulla villa: per Japino “non è mai stata sua”

In vendita la lussuosa villa all’Argentario di Raffaella Carrà, ma per il suo ex compagno Segio Japino l’immobile non è mai stato suo.

Qualche giorno fa si è diffusa la notizia che gli eredi di Raffaella Carrà avrebbero messo in vendita la lussuosissima villa della cantante all’Argentario. Sulla vicenda però è scoppiato un caso: l’ex compagno della show girl, Sergio Japino, sostiene che la villa in questione non è mai appartenuta a Carrà.

Segio Japino: “la villa non è mai stata sua”

Sergio Japino, storico compagno di Raffaella Carrà, ha fatto immediatamente chiarezza attraverso una nota ufficiale. Il suo intento era quello di rettificare quanto erroneamente riportato da vari mezzi di informazione.

“In riferimento a quanto riportato in questi giorni da numerosi organi di stampa, desidero precisare che la citata villa all’Argentario, progettata da Gio’ Pomodoro, non è – e non è mai stata – di proprietà della signora Carrà” – ha fatto sapere il regista e coreografo.

Raffaella Carrà

A fare chiarezza sulla situazione è intervento Roberto Cerulli, sindaco di Monte Argentario. L’uomo ha spiegato che in zona esistono due ville distinte e separate da soli un chilometro. La villa al centro delle recenti speculazioni appartiene realmente a Sergio Japino, mentre Raffaella Carrà era proprietaria di un’altra residenza, anch’essa posizionata nei pressi di Cala Piccola. La vicinanza fisica tra le due proprietà ha quindi generato confusione.

Raffaella Carrà e Sergio Japino: un legame ininterrotto

Nonostante la relazione sentimentale tra Sergio Japino e Raffaella Carrà fosse terminata dopo diciassette anni, i due hanno mantenuto un rapporto molto stretto, sia sul piano lavorativo che personale.

Questa continua vicinanza è testimoniata dalla scelta di avere residenze vicine nell’incantevole cornice dell’Argentario, luogo al quale entrambi erano profondamente legati. La storia delle due ville, quindi, trascende la mera proprietà immobiliare, rivelando un tessuto di relazioni personali e affettive dense e complesse.