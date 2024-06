Annalisa sceglie l’inno per il Roma Pride 2024: “sarà Sinceramente”

Annalisa sarà la madrina del Roma Pride 2024: la cantante ha deciso che l’inno della parata quest’anno sarà la usa hit “Sinceramente”.

Il 15 giugno di svolgerà il Roma Pride 2024. Nella vibrante atmosfera che precede l’evento Annalisa, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, ha condiviso coni fan il suo orgoglio e la sua emozione per il suo ruolo di madrina dell’evento.

La cantante savonese ha deciso che l’inno del Pride 2024 sarà “Sinceramente“, la canzone con cui è arrivata terza a Sanremo 2024. La scelta di una canzone così importante per lei quale inno della parata arcobaleno non fa che sottolineare il profondo legame tra la sua musica e i valori di libertà e inclusione che il Pride celebra.

Le parole di Annalisa

“Sono molto orgogliosa ed emozionata di essere qui oggi, molto fiera della strada che prendono le canzoni e in questo caso di quella che hanno preso alcune delle mie come ‘Sinceramente’, specialmente oggi e domani. Pensare di cantarla è un’emozione grande.” – ha rivelato Annalisa.

Poi ha aggiunto: “Il tema della libertà lo sento tantissimo, lo vivo molto e da cantautrice sento l’esigenza di andare ancora a parlarne e a rimarcarne il concetto. L’ho fatto istintivamente con il mio ultimo progetto: da ‘Bellissima’ a ‘Sinceramente’, sono partita dalla libertà di mostrarsi perdenti senza paura, la libertà di amare chi si vuole, di essere completamente sereni nel vivere questo tipo di libertà, la libertà di prendere uno spazio per sé, di non amare nessuno, di essere pronti. In generale, la libertà di essere come ti senti di essere, senza paura“.

La scelta di una madrina per il Pride

La tradizione di selezionare una madrina per il Roma Pride risale a diverse edizioni fa, con precedenti volti noti come Paola e Chiara nel 2023 e Elodie nell’anno anteriore. Il ruolo della madrina è simbolico ma fondamentale: rappresentare lo spirito dell’evento e incarnare i valori di lotta e rivendicazione dei diritti civili della comunità LGBTQIA+.

Annalisa

La decisione di affidare a Annalisa questo incarico nel 2024 segna un capitolo nuovo e significativo della manifestazione, che quest’anno celebra anche il trentennale dalla sua prima edizione.