Fedez ancora in ospedale:  “È al San Raffaele con la sua famiglia”

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha rivelato che Fedez sarebbe stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffele di Milano.

Nelle ultime ore, una nuova ondata di preoccupazione ha avvolto i fan e l’opinione pubblica riguardo la salute di Fedez. Il rapper ormai da anni lotta contro le conseguenze di un tumore dal quale è stato operato.

Nonostante le sue condizioni siano state oggetto di grande attenzione mediatica, recenti voci di un ulteriore ricovero hanno acceso nuovamente i riflettori sul suo stato di salute, generando reazioni e smentite.

Alessandro Rosica: le indiscrezioni sul ricovero di Fedez

La notizia di un nuovo ricovero di Fedez è stata inizialmente riportata da Alessandro Rosica, un personaggio noto nel mondo del gossip, che attraverso i suoi canali social ha diffuso la voce secondo cui il rapper sarebbe stato nuovamente ospitato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Nel post condiviso su Instagram, Rosica ha scritto: “Fedez è stato ricoverato… in bocca al lupo e torna presto, devi sfamarci con il gossip. p.s l’altra volta ti ho allungato la vita“.

Poi ha rivelato di avere fonti interne al San Raffaele: “Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno avvisato già ieri. Fedez si trova al San Raffaele di Milano. Come vi ho sempre detto, Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne. Come sempre lì con lui ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia. Credo che sui social non lo vedremo per un po’ perché sta male. Gli mandiamo un grandissimo in bocca al lupo“.

La smentita dello staff

La risposta allo scenario delineato dalle voci di corridoio non si è fatta attendere. Lo staff di Fedez ha infatti tempestivamente diffuso una nota ufficiale, riportata dalla testata giornalistica Oggi, in cui viene smentita categoricamente la notizia del ricovero, definendola una “bufala“. Tale comunicazione sembra mettere un freno alle speculazioni, anche se il dibattito e l’interesse nei confronti della salute del cantante, inevitabilmente, persistono.