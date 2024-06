Francesco Gabbani, l’inchino a Vasco Rossi: “Sei il genio dei geni”

Francesco Gabbani ha incontrato Vasco Rossi dopo il suo concerto a San Siro e si è lasciato andare ad un gesto di profonda ammirazione.

Mercoledì sera, nel fervore che caratterizza il post-concerto all’immortale stadio di San Siro, si è consumato un incontro che ha avuto il sapore di sogno realizzato per Francesco Gabbani. Il cantautore toscano, celebre per il suo acuto senso melodico e le sue liriche incisive, ha avuto la fortuna, e l’onore, di incontrare nulla meno che il suo idolo, icona del rock italiano, Vasco Rossi.

L’emozione provata da Gabbani al momento dell’incontro è stata forte, al punto da definirsi un’esperienza quasi mistica. A testimoniarlo la reazione dell’artista che, senza riserve, si è lasciato andare a un gesto di profonda ammirazione inchinandosi di fronte al Blasco.

Francesco Gabbani: il video su Instagram

Il momento dell’incontro tra i due artisti è stato immortalato e condiviso su Instagram, dove Francesco Gabbani ha pubblicato un video che racchiude tutta la sincerità e la forza del suo sentimento verso Vasco.

Nel post, Gabbani scrive: “Ieri sono andato a vedere un concerto strepitoso e ho avuto la fortuna di incontrare Vasco Rossi e di poterlo abbracciare e ringraziare per tutto quello che è, che fa e che rappresenta”.

“Caro Vasco,” – prosegue il post – “è impossibile descrivere quanto la tua musica e la tua arte siano importanti per me e per milioni di persone. Mi porterò sempre nel cuore le tue parole e i tuoi complimenti. Grazie Vasco, sei un artista ed un uomo immenso e mi ha fatto davvero emozionare“.

Vasco Rossi

L’ammirazione reciproca

Non solo Gabbani ha dimostrato la sua ammirazione per l’artista che da anni influisce sulla sua vita musicale, ma anche Vasco Rossi ha risposto con parole di stima nei suoi confronti, definendolo un vero genio e paragonandolo addirittura a Modugno.

Nel video infatti si sente il rocker rispondere: “Tu sei bravissimo, sei un genio. Fai parte della categoria dei geni. Tra l’altro sembri un po’ Modugno, con questi baffetti“.