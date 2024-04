Durante il concerto di Arisa a Sessa Aurunca, provincia di Caserta, una fan ha avuto un malore: la cantante ha reagito prontamente.

Mentre si esibiva sul palco, Arisa si è accorta che qualcosa non andava: una fan stava avendo un malore. La cantante ha subito interrotto il concerto chiamando a gran voce i soccorsi.

La reazione di Arisa durante il concerto

Dal palco, Arisa ha subito chiesto l’intervento di un ambulanza. “Che succede? C’è qualcuno che si sente male ragazzi.” – si sente gridare la cantante in un video immediatamente diventato virale -. “L’ambulanza, ambulanza, chiamate l’ambulanza. Che succede ragazzi? Madonna mia ragazzi però non mi fate queste cose”.

Arisa ferma il concerto e soccorre una fan che si sente male e nel frattempo ci regala il meme migliore del 2024 🚑



COMUNQUE LA RAGAZZA STA BENE 💖 pic.twitter.com/uVKl85gczX — 𝑯𝒐𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒕𝒐𝒊𝒑𝒊𝒂𝒏𝒊 𝓡☼𝑒 𝓡 ☽ (@Hocambiatoipian) April 3, 2024

La cantante è poi scesa dal palco per verificare che la situazione fosse sotto controllo.

Arisa rassicura i fan sulle condizioni della ragazza

Nel corso della serata, Arisa ci ha poi tenuto ad aggiornare il suo pubblico sulle condizioni di Ylenia, la ragazza che ha avuto il malore durante il concerto. Sui social scrive: “La ragazza ha avuto uno svarione a causa della mia splendente bellezza, però poi mi ha vista da vicino e si è ripresa. È passato lo svarione. M’ha visto da vicino e ha detto: “Sta cessa?“. Un applauso a Ylenia che sta meglio.“

Arisa

La testimonianza di Yelenia

Sui social, un’utente si è identificata come Ylenia, la ragazza che ha avuto un malore durante il concerto di Arisa, ed ha pubblicato un video per raccontare l’episodio. La ragazza si è detta davvero sorpresa dalle attenzioni ricevute da Arisa e voleva ringraziarla pubblicamente per questo.

Nel video dice: “Comunque non mi sarei mai aspettata che Arisa scendesse dal palco per vedere come stavo e voglio far sapere anche che Arisa non si è mossa da vicino a me fin quando non mi sono alzata e mi sono ripresa. È stata veramente carinissima“.

Riproduzione riservata © 2024 - NM