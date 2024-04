Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Simba La Rue. Il trapper è quindi stato costretto ad annullare le prossime date del tour.

Simba La Rue, all’anagrafe Mohamed Lamine Saida, era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con prescrizione di non uscire durante le ore serali. Nelle scorse settimane, però, il trapper ha trasgredito tale regola e per questo motivo il giudice ha stabilito l’aggravamento della misura, trasformando l’obbligo di dimora in arresti domiciliari. Il 25enne di origini tunisine è stato costretto ad annullare tutte le date del suo tour.

Le vicende giudiziarie di Simba La Rue

Nonostante la giovane età, La Rue ha già due condanne in primo grado sulle spalle. La prima riguarda la sparatoria avvenuta in via Tocqueville a Milano nel luglio del 2022, episodio per cui è stato condannato anche Zaccaria Mohuib, in arte Baby Gang. In quel processo Simba è stato condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione.

La seconda vicenda giudiziaria riguarda la così detta “faida dei trapper”. Al centro del processo un aggressione compiuta ai danni un ragazzo che faceva parte di un gruppo rivale. Fa parte di questa vicenda anche il rapimento e pestaggio di Baby Touchè, trapper del gruppo avversario. In questo caso Simba La Rue è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione.

Arresti domiciliari e annullamento dei concerti

Inizialmente Simba La Rue era stato portato in carcere, poi, grazie al suo avvocato, era riuscito ad ottenere misure cautelari alternative. Il trapper era così tornato a casa ed aveva registrato e pubblicato il suo primo album. Il 31 marzo però tutto è cambiato: La Rue ha ricevuto l’avviso dell’aggravamento della misura cautelare a causa della sua violazione dell’obbligo di dimora.

Il trapper quindi è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato costretto ad annullare i concerti del suo “Tunnel tour”. A maggio Simba tornerà di nuovo in Tribunale per affrontare il suo primo processo d’appello.

Riproduzione riservata © 2024 - NM