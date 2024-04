Durante una lunga intervista, Biagio Antonacci ha lanciato una frecciatina a Fedez che non è passata inosservata.

Biagio Antonacci e Fedez sono due artisti decisamente agli opposti, ma qualcosa in comune ce l’hanno. Entrambi infatti sono nati e cresciuti a Rozzano, paesino dell’hinterland milanese. In occasione di una lunga intervista a Repubblica, Antonacci ha utilizzato questo comun denominatore per lanciare una frecciatina al rapper.

Le parole di Biagio Antonacci

Il cantautore sta finalmente per tornare con un nuovo tour. A gennaio Biagio Antonacci ha pubblicato nuovo album, a 5 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti, e a marzo ha anche rilasciato un nuovo singolo: “Lasciati pensare“. Intervistato da Repubblica, ha parlato sia di questo periodo di ritrovata creatività artistica, sia del suo rapporto con il suo paese di origine, Rozzano, lo stesso dove è nato e cresciuto Fedez.

Antonacci parla con nostalgia del posto che lo ha visto crescere: “A certi posti resti legato perché c’è una parte di te che non è mai partita. È rimasta lì a innamorarsi delle fragranze delle anime che incontravi nei cortili. La periferia è un diffusore di sogni.”

“Oggi sono cambiato, sto bene anche fuori da lì” – prosegue il cantautore -“Ma questa ca**o di periferia qualcosa mi ha insegnato. Mi sono vergognato di parlarne, l’unico che ho sentito parlare di quel posto è Jonathan Bazzi, l’autore di Febbre. Quando ho letto il suo libro ho pensato: ‘Questo è quello che avrei dovuto dire io'”.

La frecciatina a Fedez

Poi Antonacci ha fatto un commento che non è passato inosservato: anche se non lo ha mai citato direttamente, sembra proprio che il cantautore abbia voluto mandare una frecciatina a Fedez. “Rispetto agli artisti giovani” – ha detto Biagio – “io non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o col Rolex“.

“I miei si sarebbero arrabbiati se mi avessero visto girare così. Oggi non hanno sensi di colpa. Ma i più giovani fanno bene a mostrare il loro successo” – ha poi concluso. Il riferimento sembra inequivocabile: da poco, Fedez, fresco di separazione da Chiara Ferragni, ha acquistato una vistosissima Ferrari Spider Roma, che ha esibito con orgoglio sui social, ed ha ripreso a frequentare la casa di Rozzano in cui ha trascorso infanzia ed adolescenza.

