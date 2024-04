Ghali si è mostrato sui social durante il suo pellegrinaggio alla Mecca: un dettaglio ha scatenato le critiche degli utenti.

Come milioni di altri musulmani, anche Ghali ha deciso di celebrare il Ramadan con uno spirituale pellegrinaggio alla Mecca. Il cantante ha deciso di condividere questo momento privato con i suoi follower, postando una foto che lo ritrae in primo piano davanti alla Pietra Nera. Gli utenti però hanno notato un dettaglio che ha acceso molte critiche.

Nella foto pubblicata su Instagram, Ghali è in primo piano e dietro le sue spalle si vede la Pietra Nera. Il rapper indossa una tunica bianca senza cinture, ha lo sguardo rivolto verso il basso e le mani con i palmi rivolti all’insù. Gli utenti hanno però notato anche un altro dettaglio: il tatuaggio sull’avambraccio destro.

Un utente, notato il tatuaggio del rapper, scrive: “Ghali non sa che è proibito avere i tatuaggi nella religione islamica? Il rapper non sa che non si può effettuare il Ramadan con i tatuaggi? Apoteosi dell’ipocrisia“. Il commento ha acceso una forte polemica sui social, con molti fan che hanno difeso la libertà di Ghali di professare la propria fede.

Al rapper sono però arrivate anche critiche più pesanti, che riguardano la mancanza di parità di genere nella religione islamica. “Quello che tu fai è precluso alle donne.” – scrive un utente – “Sarebbe bello se tu, come musulmano, ti spendessi un po’ per i diritti delle donne dato che sei già tanto impegnato per i diritti degli ultimi, dei migranti.”

Poi conclude: “Vorresti batterti un pochino anche per quella metà di mondo che, soprattutto in Arabia Saudita, è trattata peggio degli animali? Grazie“. Per ora Ghali non ha replicato a questi commenti.

