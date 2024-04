La Procura di Milano ha chiesto 3 anni di sorveglianza speciale per il trapper Baby Gang, già ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Tutto è incominciato a gennaio scorso, quando Baby Gang ha sparato ad un suo conoscente utilizzando una pistola ad aria compressa. Già condannato in primo grado in altri due processi, per il trapper sono stati immediatamente disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Adesso la Procura di Milano ha chiesto come misura di prevenzione 3 anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Le parole di Baby Gang

Difronte ai giudici, il cantante ha cercato di difendersi con queste parole: “Sono cambiato, non ho mai sgarrato una prescrizione, ho fatto volontariato e non ho sbagliato nulla, solo le persone che ho frequentato in passato. Pesa il mio nome ‘Baby Gang’, la vittima sono io, arrivo da una situazione non facile“.

Poi ha aggiunto, come se questo potesse fare la differenza: “Volevo andare a Sanremo quest’anno”. La giudice Maria Gaetana Rispoli ha invece sottolineato che il trapper, visti i suoi numeri di followers ed ascolti, ha una grande responsabilità nei confronti dei giovani.

“Lei deve dare il buon esempio, non il cattivo esempio, lei ha una grandissima responsabilità, la ascoltano milioni di ragazzi e io le faccio la paternale.” – dice la giudice rivolgendosi direttamente a Baby Gang .

“Nei suoi testi non dovrebbe più trattare di pistola, armi, cocaina.” – prosegue – “Perché lei ha la possibilità di cambiare la mentalità, lei è riuscito a fare di tutto, trovi un modo“. Il procedimento è stato rinviato al 20 giugno.

La sparatoria del 20 gennaio

All’epoca della sparatoria, Baby Gang era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Lecco . Il trapper era stato condannato a 5 anni e 2 mesi di carcere per una sparatoria avvenuta in via Tocqueville a Milano nell’estate 2022.

Pare però che il 20 gennaio scorso Baby Gang abbia violato la prescrizione uscendo di casa la sera. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe recato da un amico per chiedergli ospitalità per la notte. Il ragazzo si sarebbe rifiutato e per questo motivo il trapper gli avrebbe sparato per ben due volte con una pistola ad aria compressa.

