A Stasera c’è Cattelan, Alessandro Cattelan e Tananai hanno messo in piedi una scenetta che è immediatamente diventata virale online. Senza preavviso, infatti, il cantante è rimasto in mutande suscitando l’ilarità generale. Il motivo? Voleva far vedere al pubblico il suo nuovo tatuaggio.

Tananai in mutande per mostrare il tatuaggio

“Non so se avete visto ma sulle mie mutande c’era Babbo Natale” – ha scherzato Tananai subito dopo essersi calato i pantaloni davanti a tutti. Lo scopo del cantante era mostrare al pubblico il suo ultimo tatuaggio: due stelle stilizzate sulla coscia destra. Il cantante le ha dedicate alla sua squadra del cuore, l’Inter.

Ma la gag non finisce qua: infatti, mentre il cantante si stava rivestendo allacciandosi la cintura, Alessandro Cattelan ha chiamato a gran voce sul palco la “curva Tananai“. Dal pubblico sono arrivate delle ragazze che si sono fatte dei tatuaggi ispirati proprio a Tananai.

Non è la prima volta per Tananai

A Tananai è già successo in passato di rimanere in mutande davanti al pubblico. L’episodio risale all’ultimo concerto del suo tour 2023 al Carroponte di Sesto San Giovanni. Mentre si stava esibendo i pantaloni del cantante si sono rotti: il cantante si è accorto della presenza di un buco ed ha deciso strapparli del tutto continuando poi a cantare in mutande.

“Mi dicono di cambiarli, ma io sto pezzo lo faccio in mutande con voi là sotto” – ha detto Tananai dal palco. Il cantante ha poi proseguito ad esibirsi come se nulla fosse cantando “Sesso occasionale”, il brano con cui ha debuttato a Sanremo nel 2022. Sui social i fan hanno apprezzato il suo gesto.

