Che tra Chiara Ferragni e Fedez si sia aperta una crisi profondissima ci sono ormai pochi dubbi. A renderlo inequivocabile è il fatto che abbiano passato le vacanze di Pasqua separati: l’imprenditrice digitale le ha trascorse a Dubai insieme a Leone e Vittoria. Adesso è il turno del rapper di godersi la sua prima vacanza da single: è partito per Miami insieme ai figli.

Fedez a Miami con Leone e Vittoria

Fedez non è partito solo con i suoi bimbi alla volta degli USA: con lui anche il papà del rapper, Franco Lucia. Sui social, Federico ha condiviso diversi momenti della vacanza. Durante il viaggio in aereo, racconta nelle storie Instagram, la piccola Vittoria ha deciso di deliziare le orecchie di tutti i passeggeri con il suo nuovo, rumorosissimo, giocattolo: lo scettro di Sailor Moon.

“La musichetta del gioco ha reso il volo un po’ più ‘rock’”– ironizza Fedez. Purtroppo, però, il gioco si è rotto poco prima dell’atterraggio, rendendo inconsolabile la bambina. Sempre nelle storie, Fedez ha poi mostrato la casa dove alloggerà insieme alla famiglia e delle immagini delle splendide spiagge della Florida.

Le critiche alle foto con i figli

Alcune foto postate da Fedez insieme a Leone e Vittoria hanno attirato diverse critiche da parte degli utenti. Come ormai consueto, infatti, i due bambini sono immortalati di spalle in modo da non mostrarne i volti.

Una follower scrive: “Immagino la scena dove… ‘bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto'”. La replica piccata del rapper non si è fata attendere: “Mi immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io che lo leggo torno a prendere il sole”.

