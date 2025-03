Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, ha pubblicato sui social una dolcissima foto per celebrare la Festa del Papà.

Oggi, 19 marzo, è la Festa del Papà e moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo stanno condividendo sui social foto insieme ai propri genitori o ai figli. Tra questi scatti spicca quello condiviso su Instagram da Jacqueline Luna di Giacomo, compagna di Ultimo.

I due sono recentemente diventati genitori del piccolo Enea e hanno deciso di celebrare questo momento speciale con una foto che ha fatto impazzire i fan.

Ultimo: lo scatto per la festa del papà

La fotografia diffusa da Jacqueline ritrae Ultimo, sorpreso in un momento di estrema dolcezza mentre seduto sul divano guarda intensamente il piccolo Enea. La foto, inedita e piena di emozioni, mostra il cantante assorto e felice in un momento di intimità familiare.

Nello scatto Enea sembra molto piccolo, quindi la foto potrebbe non essere recentissima. Inoltre lo sfondo sembra quello del super attico di New York nel quale la coppia ha vissuto in attesa della nascita del bambino, prima di tornare in Italia.

Il parto a New York: una scelta consapevole

La scelta di far nascere Enea a New York è stata una decisione maturata da Ultimo e Jacqueline, desiderosi di accogliere il loro figlio in una realtà distante dalle pressioni mediatiche. Il trasferimento in America durante la gravidanza ha rappresentato per loro un rifugio, un luogo dove poter godere della gravidanza e dei primi mesi di vita del neonato lontani dai riflettori. Questa scelta si è rivelata vincente, permettendo alla coppia di vivere serenamente momenti unici.

Ultimo

Dopo la nascita di Enea, la famiglia ha optato per un ritorno a Roma, stabilendosi in una vasta villa che riesce a rispecchiare lo stile e le esigenze del cantante e dell’influencer. La loro casa è un’oasi di tranquillità, caratterizzata da ampie vetrate che si affacciano sul giardino, simbolo di un legame con la natura e con gli spazi aperti che favoriscono momenti di condivisione e gioia famigliare.