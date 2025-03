Reunion dei Maneskin al mare: ma c’è un grande assente

I Maneskin si sono riuniti a Fregene per un pranzo al mare con le fidanzate: Damiano David però non ha partecipato.

In una soleggiata giornata a Fregene, I Maneskin si sono ritrovati per un pranzo al mare lontano dai riflettori. La reunion ha visto la partecipazione di Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, accompagnati dalle rispettive fidanzate.

Non è passata inosservata l’assenza del frontman del gruppo, Damiano David, la cui vita adesso si svolge prevalentemente negli Stati Uniti. Scopriamo tutti i dettagli!

Reunion dei Maneskin: l’assenza di Damiano David

La tranquillità del litorale romano è stata lo scenario perfetto per questo incontro tra i membri dell’amatissima band. Tuttavia alla reunion dei Maneskin non ha partecipato Damiano David, frontman dal carisma inconfondibile.

Maneskin con Tom Morello

L’artista è infatti impegnato nella promozione del suo primo album da solista, “Funny Little Fears“, un lavoro che lo ha portato a esibirsi in importanti città come New York e Los Angeles. Con un tour mondiale all’orizzonte, la sua assenza è stata sentita ma comprensibile, data l’importanza dei suoi progetti in corso.

Maneskin: tra amore e carriera

La vita dei Maneskin è stata un vortice di eventi dal loro debutto. Ognuno di loro, compreso Damiano, ha trovato l’amore. Victoria De Angelis, dopo aver brillato nel mondo della moda, ha confermato la sua relazione con la modella Luna Passos.

Thomas Raggi e Ethan Torchio hanno altresì stabilito legami affettivi duraturi, rispettivamente con Lavinia Albrizio e Laura Alfonsi Castelli, mostrando che l’amore è una costante nella loro vita tanto quanto la musica.

Il pranzo di Fregene ha offerto un’incantevole fotografia di un gruppo legato da una profonda amicizia. Eppure, il desiderio latente di rivedere i Maneskin uniti artisticamente rimane forte tra i fan. La speranza è che il periodo di separazione, descritto da Damiano come un “erasmus musicale“, possa presto volgere al termine, riportando la band insieme per nuove avventure tanto sul palco quanto nella vita.