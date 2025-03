Angelina Mango torna sui social: “Mi sto divertendo”

Dopo mesi di assenza, Angelina Mango è riapparsa sui social con un messaggio che rassicura i fan: “Mi sto divertendo”.

Dopo aver comunicato lo scorso ottobre la decisione di allontanarsi temporaneamente dalla scena pubblica per dedicarsi a una ricerca di equilibrio personale, Angelina Mango è finalmente tornata sui social. La cantante ha pubblicato un carosello di immagini che la ritraggono in momenti di quotidianità circondata da amici, famiglia e dal suo amato cagnolino. Ecco come sta adesso.

Angelina Mango: una pausa lontano dai riflettori

A ottobre Angelina Mango aveva sorpreso i suoi fan annunciando la necessità di fermarsi e di annullare tutti i concerti in programma. Questa scelta veniva da una riflessione profonda su ciò che realmente conta nella vita, sospinta dal desiderio di riscoprire l’autenticità nelle piccole cose quotidiane lontana dal palco.

Ieri però Angelina ha riaperto una finestra sulla sua vita personale, pubblicando su Instagram un carosello di foto che culmina in un selfie commovente con sua madre, testimoniando un legame profondo tra le due donne. Nella didascalia ha scritto in spagnolo: “Mi voglio divertire“.

Il sostegno e l’affetto dei suoi fan non sono mancati, dimostrandosi una fonte di conforto non indifferente per l’artista e la sua famiglia.

Angelina Mango: come sta la cantante

La presenza di Angelina Mango sui social è da tempo molto sporadica. A gennaio, in un precedente post, la cantante de “La noia” aveva scritto: “Sono viva, ed è una bella scoperta“, un messaggio che ha rassicurato i suoi fan, facendo capire quanto questa pausa fosse stata importante per lei.

Nonostante ancora non si abbia alcuna certezza su come stia realmente la cantante e se e quando tornerà a esibirsi, queste sue apparizioni sui social rassicurano i fan e riaccendono le speranze di coloro che vorrebbero vederla presto su un palco.