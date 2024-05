Tony Effe rivela: “Fedez ci ha provato con me ma ho detto di no”

Tony Effe, intervistato da Radio 105, ha rivelato di aver rifiutato una collaborazione con Fedez: ecco perchè.

Tony Effe e Gaia in questi giorni sono molto presi dalla promozione del loro nuovo singolo intitolato “Sess0 e Samba“. Durante un’intervista per Radio 105 Tony Effe ha rivelato di non aver accetto una sola collaborazione artistica, quella con Fedez.

Tony Effe: la collaborazione con Gaia

Il discorso è iniziato parlando della collaborazione tra Tony Effe e Gaia, due artisti davvero molto distanti tra loro. “Volevo fare questo pezzo e ho pensato a lei“ – ha spiegato il trapper parlando di “Sess0 e Samba” – “Volevo fare questa cosa un po’ italo-brasiliana e lei era la tipa giusta. Ci siamo incontrati insieme non è proprio che uno ha cercato l’altro“.

Poi Gaia ha precisato: “Ci siamo trovati in situazioni non lavorative, a delle feste. Ho detto ‘cavolo Tony fa ridere, è simpatico’ e poi ci siamo ritrovati in studio e abbiamo detto ‘ok usciamo questa estate’, è stato tutto molto veloce“.

Gaia

Nonostante i loro generi musicali siano così diversi, i due artisti sono riusciti a trovare un punto d’incontro: “Tony ha un cuore dolce. All’inizio quando sentivo il trap non mi piaceva, poi ho imparato a comprendere il punto di vista dei trapper. Tony me l’ha fatto scoprire mia sorella“.

Il no a Fedez

Poi lo speaker radiofonico chiede ai due cantanti se nella loro carriera ci sia stata qualche collaborazione che non è andata in porto. Tony risponde “Se c’è un featuring che non è andato in porto? Sì. Con Fedez. Lui c’ha provato con me ma avevo il pezzo con Gaia e quindi non l’ho fatto“. Gaia, ex concorrente di X Factor il cui giudice è stato proprio Federico Lucia, rimane decisamente sorpresa dalla risposta del collega e replica: “Adesso avrò Fedez contro“.