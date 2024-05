Fabrizio Corona: foto esclusive di Fedez con la sua nuova fiamma

Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo sito d’informazione delle foto esclusive di Fedez insieme alla modella Garance Authié.

Negli ultimi tempi Fabrizio Corona si è davvero appassionato alle vicende sentimentali di Fedez. Da quando il rapper si è lasciato con Chiara Ferragni il “re dei paparazzi” gli sta con il fiato sul collo rivelando al pubblico sempre nuovi dettagli delle sue avventure amorose. Negli ultimi giorni infatti si è diffusa la notizia che Federico si starebbe frequentando con una giovanissima modella francese di nome Garance Authié: Corona ha diffuso delle immagini esclusive dei due in discoteca.

Le foto di Fedez e Garance Authié

Le foto del rapper in compagnia della modella francese classe 2004 sono state pubblicate sul sito di informazione di Fabrizio Corona, Dillinger News. Nelle immagini si vedono Fedez e Garance all’interno di un locale in atteggiamenti decisamente intimi. Per Corona però, questa storia non sarebbe altro che un fuoco di paglia.

Il commento su Dillinger News

Su Dillinger News si legge: “Sembrerebbe però essere piombata nella sua vita come un angelo caduto dal cielo: prima lei compare in barca su una storia Instagram del rapper, poi sono stati paparazzati insieme al GP di Monaco, ora li abbiamo ripresi in una discoteca… che cosa può andare storto?”

“Beh, in realtà tutto. Fedez in questo momento è molto confuso, la situazione con l’ex moglie chiara, i figli, la casa, la rissa con Iovino, gli stanno dando alla testa. Ciò che sta provando a fare è darsi una botta di vita con qualche super modella. E per quanto possiate pensare che quest’ultima storia sia definitiva, sappiate che secondo noi, anche questa è destinata a una vita breve.“

Fedez

“Dopo un districato cammino alla ricerca della donna ideale per colmare la voragine che Chiara Ferragni ha lasciato, Fedez ha trovato Garance Authié.” – prosegue il post – “Fedez proviene da uno standard molto alto, e non stupisce che abbia scelto una come lei: Non la conoscete? Modella francese, classe 2004, appartenente all’alta società, ricca, che frequenta esclusivamente la Milano bene. “

“Non a caso è stato proprio Leonardo Del Vecchio a presentare la bellissima Garance al nostro triste e solo Federico. E da quel momento le cose sembrerebbero andare a gonfie vele. La domanda è: solo un modo per distrarsi o ha davvero trovato l’amore? Per noi la prima”.