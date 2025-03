Tony Effe parla di Giulia De Lellis: “è impegnativa”

Dopo le voci su una crisi di coppia, Tony Effe ha rivelato nuovi dettagli sulla relazione con Giulia De Lellis.

Dopo la fine del Festival Sanremo son circolate voci molto insistenti circa una crisi di coppia tra Tony Effe e Giulia De Lellis, legata probabilmente alla gelosia. Silenzio da parte dei diretti interessati, che hanno deciso di non commentare in alcun modo il gossip. Tuttavia il trapper romano, ospite di ‘Stasera C’è Cattelan’ il 4 marzo, ha fatto alcune interessanti rivelazioni sulla sua relazione con l’influencer. Scopriamo tutti i dettagli!

Tony Effe: Sanremo e il paragone con Totti

Per Tony Effe Sanremo 2025 è stato la sua prima, e probabilmente ultima, esperienza sul palco dell’Ariston. “Mi sono divertito ma è stato molto stressante. Una piccola parentesi che abbiamo chiuso a chiave” – ha spiegato l’artista a Alessandro Cattelan.

Tony Effe durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Una delle cose più fastidiose per il cantante romano è stata la continua richiesta di foto o video, anche da parte dello staff del festival. “Ogni intervista che andavo a fare, la persona mi chiedeva video per qualcuno.” – ha raccontato – “Me li hanno chiesti prima di salire sul palco, io ero già teso di mio, stavo facendo una cosa nuova, ero attaccato dalla stampa. Ma io dico, a Totti prima di un rigore vai a chiedere queste cose?“.

Il rapporto con Giulia De Lellis

Nel corso dell’intervista il trapper si è poi lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla sua relazione con Giulia De Lellis. “Giulia è molto impegnativa” – ha esordito il cantante – “Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta“.

Uno dei dettagli più curiosi rivelati da Tony Effe è lo stretto legame che l’influencer avrebbe stretto con la mamma del fidanzato: “Non parlo troppo con mia mamma, ma non penso che lei soffra per come vengo visto, dovresti chiedere a Giulia. Parla molto con mia mamma, più di me, quella cosa con la suocera“.