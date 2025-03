Francesco Gabbani, reduce da Sanremo 2025, ha partecipato a un’intervista per il Corriere della Sera. Qui ha raccontato quale sia la sua filosofia di vita, cosa lo renda felice e non ha perso l’occasione per parlare di Sanremo e Carlo Conti.

Il cantante toscano ha raccontato di essere quasi spiazzato dal successo del brano “Viva la vita“, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2025. Consapevole di essere un po’ fuori dall’attuale scenario discografico rispetto a giovani artisti come Olly, il neovincitore del Festival, Francesco ha mostrato tutta la sua gratitudine.

“Mi fa molto piacere il posizionamento in vetta alla classifica di dischi fisici: è un segnale di affetto da parte del mio pubblico, con cui ho un rapporto di fiducia reciproca“, ha dichiarato l’artista in riferimento al suo nuovo progetto discografico intitolato “Dalla tua parte“.

Francesco Gabbani canta al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

La felicità per Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è consapevole di essere considerato un “portatore di positività“. Il cantante ha affermato di aver fatto della positività il suo modo di vivere, nonostante talvolta abbia ancora momenti di sofferenza o di buio.

Proprio in merito alla felicità, l’artista ha risposto così alla domanda su cosa lo rendesse felice: “Tante piccole cose. Sono più orientato verso gli aspetti autentici della vita, a cominciare dalla natura. Non troverei la felicità in un attico di 300 mq a Milano, come invece nelle vibrazioni armoniche degli elementi naturali, o nelle sinergie emozionali che si creano con le persone a cui voglio bene, oppure con il mio pubblico“.

Francesco ha quindi proseguito parlando dei bambini: “Durante il giro di firmacopie del disco appena terminato mi hanno travolto di abbracci, mi hanno dato un carico di energia autentica“.

Francesco Gabbani: “Vivo tra gli olivi”

Il cantante ha proseguito l’intervista parlando della sua scelta di vivere circondato dalla natura, lontano dalla vita frenetica delle grandi città: “Sono nato e cresciuto in un territorio toscano di confine con la Liguria, dove con i piedi in mare vedi la montagna, mentre dalla cima della montagna vedi il mare. Vivo tra gli olivi e faccio trekking sulle vette delle Alpi Apuane“.

In tale occasione l’artista ha anche ricordato la sua infanzia: “Ho lavorato nel negozio di strumenti musicali dei miei genitori praticamente fino a Sanremo 2016. Se la musica fosse scritta nel mio destino non lo so. Sicuramente da bambino giocavo con la musica. A 4 anni suonavo per gioco la batteria. Al liceo avevo una band con cui suonavo blues e già pensavo di fare il cantautore“.

Francesco Gabbani su Carlo Conti: “Provo un senso di gratitudine”

Francesco ha poi parlato di Sanremo 2025, concentrandosi su Carlo Conti. Il cantante ha dichiarato di aver apprezzato il suo modus operandi. “Ha portato il suo modo di fare spettacolo: ha messo la musica al centro di un festival più asciutto, con meno fronzoli“, ha raccontato l’artista.

Sempre su Conti, Francesco ha proseguito così: “Provo verso Carlo un senso di gratitudine, perché ha creduto in me sin dagli inizi: nel 2016 e nel 2017 mi ha dato la possibilità di esprimermi quando ancora il pubblico non mi conosceva. Non era scontato che mi riprendesse quest’anno, con una canzone dalla cifra molto diversa: ha dimostrato di apprezzare e rispettare la mia evoluzione“.