Dopo aver pubblicato la risposta su Instagram, non sono mancati i commenti di replica. Uno in particolare è saltato agli occhi di Aurora: al suo interno un utente ha manifestato tutta la sua disapprovazione nei confronti del pensiero della ragazza.

“Ciao Aurora, su questo non sono d’accordo…Io non ho figli, ma sono sempre dell’idea che invece bisogna pensare agli altri, che chi porta i figli così piccoli in aereo può dar fastidio per tante ore a chi invece ha iniziato la propria vacanza e non vorrebbe sentire bambini piangere e magari i bambini si iniziano a portare quando hanno più consapevolezza di quello che stanno affrontando, senza fregarsene, come dici tu, degli altri e di conseguenza anche dei bambini stessi che piangono perché hanno dei fastidi“, ha commentato l’utente.

La replica su TikTok di Aurora Ramazzotti

A questo commento Aurora ha deciso di rispondere su TikTok con un video in cui ha espresso la sua indignazione. La figlia di Eros Ramazzotti ha affermato quanto sia importante che i genitori di figli piccoli non si privino di viaggiare e soprattutto che durante il viaggio non debbano preoccuparsi degli altri passeggeri, ma solo dei loro bambini.

Per Aurora le persone che viaggiano devono mettere in conto di poter trovarsi a che fare con possibili disturbatori: “No, non viaggiare per 4-5 anni della tua vita, muori nel tuo paesino, non vedere nessun altro posto nel mondo perché qualcun altro è infastidito dal tuo bambino…Ma vi rendete conto di come c***o state?“, ha commentato Aurora.

La giovane ha poi proseguito: “Se vuoi leggerti un libro invece di metterti le cuffiette…Stai a casa. Se tu viaggi metti in conto che c’è il rumore dell’aereo, c’è gente che rompe il c***o, gente a cui puzza l’ascella, gente che ti mette i piedi sul manico per le braccia, c’è gente che ti spinge“.

Aurora ha quindi concluso così il video: “Io non sono responsabile che tu sia infastidito che mio figlio è su un aereo e secondo te non deve viaggiare fino ai 5 anni. Tu solo sei responsabile per te stesso…”.