Giorgia e Emanuel Lo: “Tra noi un colpo di fulmine”

“Un colpo di fulmine”: il ballerino e coreografo Emanuel Lo ha raccontato come è nata la storia d’amore tra lui e Giorgia.

Emanuel Lo e Giorgia sono una coppia molto affiatata. Lo hanno dimostrato pochi giorni fa in occasione dei festeggiamenti per il 15esimo compleanno del figlio Samuel. Adesso il ballerino e coreografo ha deciso di raccontare più nel dettaglio come è nata la storia d’amore con la famosa cantante e lo ha fatto attraverso le pagine del settimanale Chi. Scopriamo tutti i dettagli!

La storia d’amore tra Giorgia e Emanuel Lo

Nel corso dell’intervista, Emanuel Lo ha dedicato parole dolcissime e cariche d’affetto per Giorgia. Il ballerino ha rivelato che tra i due si sarebbe trattato di un vero e proprio “colpo di fulmine“. “Dalla prima volta che ci siamo visti c’è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro è lavoro, non si mischia mai ai sentimenti” – ha spiegato.

Nonostante si siano piaciuti sin dal primo istante, Giorgia e Emanuel hanno aspettato prima di buttarsi in questa relazione. “Poi ci siamo incontrati di nuovo dopo un anno e a quel punto non ce la facevo: con lei c’era qualcosa di diverso, quell’emozione era forte, quindi le ho scritto una lettera. E dopo sei mesi, partita la tournée, è partita la nostra storia“ – ha raccontato ancora il ballerino.

Il rapporto con il figlio Samuel

Parlando del rapporto con il figlio 15enne, Emanuel ha rivelato: “Io e Giorgia ce lo viviamo veramente ogni giorno. Con lui mi diverto, mi piace troppo vederlo crescere. Gioca a calcio, noi diciamo sempre che farà l’avvocato e abbiamo sempre detto lasciamogli fare le sue scelte, era facile indirizzarlo sulla danza o sul canto, ma siamo stati attenti alle sue attitudini”.

Loro due comunque non tengono nascosto a Samuel tutto il loro amore per la musica. “Noi non balliamo tanto, ogni tanto ci facciamo qualche lento, ci troviamo a ballare abbracciati” – ha spiegato il ballerino.