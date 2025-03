Fedez, arrivano le scuse a Carlo Conti dopo Sanremo 2025

Durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez si è scusato pubblicamente con Carlo Conti per un episodio risalente a Sanremo 2025.

Nonostante Saremo 2025 si sia concluso ormai da diverse settimane, la kermesse continua a far discutere. Nell’ultima puntata del suo Pulp Podcast Fedez ha deciso di scusarsi pubblicamente con il direttore artistico Carlo Conti per un episodio che si è verificato proprio durante il Festival. Scopriamo tutti i dettagli.

Fedez: le scuse a Carlo Conti

Fedez, dopo il Festival di Sanremo 2025, ha sentito la necessità di porre rimedio a un equivoco che lo ha visto protagonista. Inizialmente, per la serata dei duetti, il cantante aveva scelto di esibirsi con il gruppo Fu*k Your Clique sulla cover di “Boy Band” dei Velvet.

Fedez in ginocchio durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Questa decisione è però stata ostacolata da Carlo Conti che ha espresso delle perplessità sia sulla scelta del gruppo, noto per i suoi pezzi decisamente espliciti, sia sul contenuto della canzone. Fedez ha accettato la decisione del conduttore e si è esibito con Marco Masini in una rivisitazione del pezzo “Bella stron*a”.

La reazione dei fan sul profilo Instagram di Carlo Conti

In seguito a questa vicenda, i fan dei Fu*k Your Clique hanno iniziato a invadere il profilo Instagram di Conti, in alcuni casi lasciando commenti decisamente inappropriati. Per fermare questo fenomeno il direttore artistico di Sanremo 2025 si è visto costretto a limitare i commenti sui suoi post.

Proprio per questo motivo, nell’ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez ha deciso di scusarsi con Carlo Conti. “Colgo l’occasione per chiedere pubblicamente scusa a Carlo Conti, perché purtroppo ha ricevuto dalla fanbase dei Fu*k Your Click commenti con l’hashtag Free sb*ra. Ma alla fine, sono tutte interazioni! Non capisco perché abbia bloccato i commenti, però ci sta.” – ha detto il rapper.