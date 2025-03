Marco Masini rivela: “Ho detto no al Grande Fratello”

Ospite dell’ultima puntata di Pulp Podcast, Marco Masini ha rivelato un interessante retroscena sul Grande Fratello.

Nel corso di un’intervista al podcast di Fedez, Pulp Podcast, Marco Masini ha condiviso un aneddoto piuttosto interessante riguardante la sua carriera. Famoso per brani che hanno segnato la storia della musica italiana, Masini ha rivelato di aver avuto l’opportunità di contribuire anche al mondo della televisione, più precisamente al Grande Fratello, ma di aver rifiutato.

Marco Masini: il “no” al Grande Fratello

Durante l’intervista, Marco Masini ha raccontato di essere stato contattato nei primi anni 2000 per scrivere e interpretare la sigla del Grande Fratello, offerta che, contro ogni aspettativa, decise di rifiutare. La ragione di questa scelta è stata spiegata direttamente dall’artista.

Marco Masini

“Sono stato contattato per fare la sigla del Grande Fratello. Dissi di no perché me lo chiesero quasi con obbligo. Erano gli anni 2000, era un momento drammatico, e mi dissi che non dovevo scendere a nessun tipo di compromesso. Il direttore generale mi disse che se volevo superare quel momento dovevo fare la sigla di questo nuovo format, che sarebbe andato in tutto il mondo. Però per partito preso non lo feci.” – spiega Masini.

Marco Masini: l’esperienza a Sanremo 2025

Nonostante la scelta di non associare il suo nome al Grande Fratello, la carriera di Marco Masini non ha subito rallentamenti. Anzi, il suo percorso è costellato di successi e di brani che sono diventati veri e propri simboli della musica italiana. Di recente, l’artista ha anche collaborato con Fedez per una rivisitazione di “Bella stronza” durante il Festival di Sanremo 2025.

A proposito di tale esperienza, Masini racconta: “In una sola notte abbiamo fatto tutto, perché quando le cose sono genuine, basta solo capire come dirle, e al primo tentativo è venuto tutto. Le polemiche su come avremmo cambiato il testo e sulla scelta della cover sono svanite dopo l’esibizione”.

Poi aggiunge: “Nessuno aveva previsto ciò che avremmo fatto, era impossibile fare un pronostico, li abbiamo davvero sorpresi. È stata un’esperienza incredibile, che non avrei mai pensato di vivere. Questa canzone è diventata nuova, si è riadattata ed è arrivata anche a nuovi ascoltatori“.