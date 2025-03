Shakira è stata costretta ad annullare un altro concerto del suo tour mondiale: scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo stop per il tour mondiale di Shakira iniziato l’11 febbraio a Rio de Janeiro in Brasile. La prima battuta d’arresto è stata il 16 febbraio, quando la cantante ha dovuto annullare il concerto previsto a Lima in Perù a causa di un ricovero d’urgenza per problemi addominali.

La cantante ha annunciato anche il rinvio del concerto in programma per lunedì 24 febbraio a Medellín in Colombia, a causa di danni al tetto del palco. Infine, oggi è arrivata la notizia di un ulteriore stop: annullato anche l’appuntamento in Cile.

Shakira: annullato il concerto in Cile

Per spiegare ai fan i motivi dell’ennesimo rinvio, la popstar ha scritto un lungo messaggio pubblicato su X, ex Twitter. “Voi, che mi accompagnate da più di trent’anni, conoscete più di tutti la mia etica professionale e quanto mi impegni per offrirvi sempre il meglio. Per un anno ho lavorato instancabilmente giorno e notte sui più piccoli dettagli per realizzare un’esperienza indimenticabile.” – scrive Shakira.

Shakira

“Potete immaginare quanto sia doloroso per me come artista vedere che dopo i tanti sforzi per venire in questo Paese che amo tanto, il Cile, il concerto dovrà essere riprogrammato per circostanze che non dipendono da me.” – aggiunge.

I motivi del rinvio della tappa in Cile

Shakira ha poi spiegato nel dettaglio i motivi che l’hanno portata alla decisione di rimandare in concerto in programma in Cile: “Quando un artista viaggia in un Paese, la sua produzione e il suo team dipendono direttamente dai produttori locali.” – scrive su X.

Poi aggiunge: “Io e il mio staff confidiamo sempre che la società di produzione assunta dal promoter locale segua alla lettera le specifiche che sono state fornite diligentemente da noi per poter realizzare uno show in tutta la sua grandezza“. Come già in Colombia, anche la tappa in Cile è stata quindi rinviata a causa di problemi tecnici che non dipendono dalla cantante.