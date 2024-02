Tiziano Ferro ha pubblicato su Instagram un video dolcissimo in cui su vedono i suoi figli che ballano e cantano sulle note di “E Raffaella è mia”.

Tiziano Ferro sta attraversando un periodo complicato: l’aveva annunciato lui stesso sui social. Ma è nell’amore per i suoi bambini che il cantante riesce a trovare la forza per superare le difficoltà. Infatti, qualche giorno fa su Instagram Tiziano Ferro ha pubblicato un video dolcissimo in cui si vede lui insieme ai figli, Margherita e Andres, mentre cantano e ballano sulle note di “E Raffaella è mia”.

Tiziano Ferro: il dolcissimo video con i figli

Tiziano ferro è diventato papà di due gemelli, Margerita e Andres, di 2 anni, avuti con l’ex compagno Victor Allen. I bambini vivono con lui a Los Angeles: il cantante infatti non può rientrare in Italia proprio a causa di problemi burocratici legati ai figli.

Sono però proprio i bambini a far tornare il sorriso all’artista: Tiziano ha deciso celebrare questo amore immenso con un video. Su Instagram ha pubblicato le immagini di una festa di carnevale in cui si vedono i due bimbi mascherati che ballano e cantano sulle note di “E Raffaella è mia”, hit del papà.

Tiziano Ferro: la figlia Margherita parla italiano

Sempre su Instagram, questa mattina Tiziano Ferro ha condiviso un altro video della figlia Margherita, questa volta nelle storie. Nel video si vede la bimba che conta in italiano: vivendo in America la lingua che lei ed Andres parlano maggiormente è l’inglese, ma il loro super papà vuole insegnarli anche l’italiano.

Margherita è seduta sulle gambe del papà e conta idei pupazzetti su un libro illustrato: “Uno, due, tre, quattro“. Tiziano Ferro non trattiene la gioia: “Come rendere orgoglioso un papà italiano quando hai solo due anni”, ha scritto.

