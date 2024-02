In un’intervista per Radio Italia, BigMama ha fatto una rivelazione shock: da piccola aveva una cotta per Annalisa.

BigMama, la rapper che fin dall’inizio della sua carriera si è sempre dichiarata queer, ha fatto una rivelazione shock durante un’intervista per Radio Italia: da piccola aveva una cotta per Annalisa. “Io ero innamoratissima di Annalisa, mi piaceva tantissimo” ha confessato la cantante.

BigMama: la cotta per Annalisa

BigMama, che a Sanremo ha portato il brano “La rabbia non ti basta“, è stata ospite di Radio Italia insieme alla tiktoker Cecilia Cantarano. La video-intervista è subito diventata virale per via delle dichiarazioni della rapper.

Nel corso dell’intervista è stato fatto un gioco che consisteva nell’assegnare un giudizio ad alcune affermazioni con una risposta che poteva andare da “molto d’accordo” a “molto in disaccordo“. Di fronte alla frase “tra i cantanti e le cantanti in gara c’è uno o una per cui da piccola avevo una cotta“, BigMama ha risposto senza peli sulla lingua: “molto d’accordo“.

La cantante ha lasciato tutti sulle spine con questa risposta, poi ha proseguito: “Devo dire chi? Si tratta di Annalisa. Io ero innamoratissima di Annalisa, mi piaceva tantissimo”.

BigMama: il monologo a Le Iene

Le rivelazioni di BigMama in realtà non sorprendono. La rapper infatti si è da sempre dichiarata queer ed ha una relazione con una donna. Dopo la sua partecipazione a Sanremo è stata ospite del programma Le Iene, ed anche lì ha portato il suo messaggio di inclusione ed accettazione di sé.

BigMama al Festival di Sanremo 2024

Il suo monologo era dedicato a tutte le donne: l’artista vuole spronarle a far sentire sempre la loro voce e a non rimanere mai in silenzio. “Siate scomode, date fastidio, ribellatevi, dite di no e denunciate” – ha detto BigMama a Le iene.

Poi ha concluso con parole che restano impresse: “Perché quando una donna spacca, la sua voce non è più uno strumento, è un megafono. Il suo corpo non è più un oggetto, è un manifesto. La sua carriera non è più un gioco, diventa politica. Mi chiedo quando inizieranno a capire che le donne spaccano e basta“.

Riproduzione riservata © 2024 - NM