Non c’è diffamazione: Fedez vince la causa contro Pietro Maso, l’uomo che nel 1991 ha ucciso i genitori insieme a 3 amici.

Finalmente una buona notizia per Fedez: ha vinto la causa per diffamazione che Pietro Maso aveva intentato contro di lui. L’uomo, condannato in via definitiva per aver ucciso i genitori insieme a 3 amici nel 1991, aveva querelato il rapper a causa di una canzone, “No Game-Freestyle“, in cui veniva citato.

Fedez vince la causa contro Pietro Maso: non c’è diritto all’oblio

Al centro della vicenda giudiziaria c’è il brano “No Game-Freestyle”, pubblicato da Fedez nel 2021. Nella canzone il rapper cita infatti la vicenda che ha riguardato Pietro Maso. Questa la strofa incriminata: “Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso”.

Maso aveva querelato Fedez sostenendo che, oltre ad essere stato diffamato, avrebbe anche avuto il diritto all’oblio per i suoi reati. La giudice tuttavia ha negato la sussistenza sia di tale diritto sia della diffamazione.

Fedez contro Pietro Maso: le parole della giudice

Queste le parole con cui la giudice ha dato ragione al cantante: “Fedez non ha diffamato Pietro Maso inserendo in un brano rap una strofa su di lui e sull’assassinio dei suoi genitori per il quale ha scontato 22 anni di carcere. Una “creazione artistica“ non è offensiva anche se dovesse manipolare la realtà per raggiungere mete ulteriori e ideali“.

La questione più controversa riguardava il diritto di Maso ad essere dimenticato, visto che l’uomo ha già finito di scontare la pena. Sul punto, la Gip che ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura di Roma nuovamente dato torto a Maso.

La giudice ha infatti sostenuto che: “La collettività ha diritto a conoscere le notizie che sono di interesse generale anche a distanza di molto tempo a causa della sua gravità e della notorietà di chi l’ha commesso“.

