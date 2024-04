Tananai in stampelle dopo la festa per l’Inter: ecco cosa è successo

Tanani ha pubblicato sui social un video in cui si vede che indossa delle stampelle neroazzurre: piccolo incidente alla festa dello scudetto.

Tananai è un tifoso incallito dell’Inter: dopo la vittoria del derby con conseguente vittoria dello scudetto, il cantante ha partecipato ai festeggiamenti in Piazza Duomo rimanendo coinvolto in un piccolo incidente. Su Tik Tok ha pubblicato un video in stampelle neroazzurre che ha fatto preoccupare i fan.

Tananai: il video con le stampelle

Lunedì, dopo la vittoria che ha confermato l’Inter Campione d’Italia, Milano è stata invasa da una folla di tifosi che si sono riversati nelle strade per festeggiare il 20esimo scudetto della loro squadra del cuore. Tra loro c’era anche Tananai che, purtroppo, è rimasto coinvolto in un piccolo incidente.

Sui Tik Tok il cantante ha postato un video in cui ha mostrato delle stampelle neroazzurre, come i colori dell’Inter e nella didascalia ha scritto: “Bella festa ieri tra parentesi“. Si tratta di un chiaro riferimento a Veleno, l’ultima canzone pubblicata dall’artista, che recita “Belle labbra, tra parentesi, ma aveva degli occhi un po’ tristi“. Il brano sta riscuotendo moltissimo successo, tanto che in 4 settimane ha superato i 4 milioni di streaming su Spotify.

Tananai al Concertone del Primo Maggio

Tananai

Tananai non ha spiegato la dinamica dell’incidente, ma, su Instagram, ha condiviso con i fan la notizia che sarà presente al Concertone del Primo Maggio scrivendo : “Daje che saltimo comunque“. Sembra quindi che il cantante non si sia fatto nulla di grave e che tornerà presto ad esibirsi.

Non è la prima volta che Tananai finisce in Stampelle. A luglio 2022, sul palco di Battiti Live insieme a Fedez e Mara Sattei, il cantante era scivolato finendo a terra. In quell’occasione, per rassicurare i fan, aveva condiviso un post su Instagram scrivendo: “Mi racc non saltate se non sapete saltare che che vi sparaparapappaccate“.