Céline Dion parla della sua malattia: “Spero in un miracolo”

Céline Dion è tornata a parlare della rara malattia neurologica che l’ha colpita, la sindrome della persona rigida.

Nel 2022 Céline Dion ha rivelato al pubblico di soffrire di un disturbo neurologico molto grave chiamato sindrome della persona rigida. Si tratta di una malattia che provoca una progressiva rigidità dei muscoli del busto, delle braccia e delle gambe. In un’intervista per Vogue France la cantante è tornata a parlare di come è cambiata la sua vita da quando ha fatto questa scoperta e di quali sono i suoi progetti per il futuro.

Céline Dion: “la malattia sarà con me per sempre”

“Sto bene, ma c’è molto lavoro da fare. Non ho sconfitto la malattia, è ancora con me e lo sarà per sempre. Spero in un miracolo, che si trovi una cura con la ricerca scientifica, ma per il momento devo imparare a conviverci. Quindi questa sono io, sono una donna con la sindrome della persona rigida,” – ha raccontato la cantante.

La sua patologia è estremamente rara e causa, in chi ne è colpito, dolori e spasmi muscolari molto intensi: “All’inizio mi chiedevo: perché proprio a me? Perché è accaduto? È colpa mia? La vita non ti dà alcuna risposta… Devo imparare a convivere con la malattia e smettere di farmi domande.” – prosegue Cèline.

La forza di non arrendersi

“Per come la vedo, ho due scelte: o mi alleno come un atleta e lavoro duramente, oppure mi spengo e tutto è finito.” – spiega Cèline a Vogue France – “Per cinque giorni a settimana mi sottopongo a terapia atletica, fisica e vocale. Lavoro sulle punte dei piedi, sulle ginocchia, sui polpacci, sulle dita, sulle ginocchia, sul canto, sulla mia voce…“.

Purtroppo attualmente non esiste un protocollo di cura in grado di sconfiggere la rara sindrome che ha colpito la cantante, ma lei non si arrende ed ha un sogno nel cassetto: “Ho deciso di lavorare con tutto il mio corpo e la mia anima, dalla testa ai piedi… Voglio essere al meglio che posso. Il mio obiettivo è di tornare a vedere la Torre Eiffel“