Gianni Morandi ha postato una foto con un occhio bendato

Gianni Morandi ha fatto preoccupare i fan: nelle scorse ore ha pubblicato sui social una foto in cui si vede che ha un occhio bendato.

Questa mattina, sul profilo Instagram di Gianni Morandi, è comparsa una foto che sta facendo molto preoccupare i fan del cantante. Nel selfie si vede infatti Gianni in primo piano con l’occhio destro coperto da una benda bianca. Nella didascalia si legge solo “Ho fatto a pugni, evviva”: un commento palesemente ironico.

La preoccupazione dei fan

Lo scatto sta facendo il giro del web e sono in molti a chiedersi cosa sia successo al cantante. Gianni, infatti, oltre alla battuta sotto la foto, non ha fornito ulteriori spiegazioni e non ha risposto ai commenti che gli sono stati lasciati.

Il figlio, Marco Morandi, ha scritto scherzosamente: “tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio… “. Un utente ha invece citato “Fatti mandare dalla mamma”, famosa canzone di Gianni: “E se lo rivedo gli spaccherò il muso”.

A preoccuparsi però non sono stati solamente i fan del cantante, ma anche diverse celebrities che sotto al post hanno chiesto aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Cesare Cremonini ha scritto in bolognese “Sa fet Gianni?” , ovvero “Cosa fai, Gianni?“. Anche Emma ed Antonella Clerici hanno commentato esprimendogli la loro vicinanza.

Il precedente incidente di Gianni Morandi

Gianni Morandi

Antonella Clerici scrive: “Ma che è successo ancora?” . La conduttrice si riferisce al brutto incidente domestico di cui Gianni Morandi è stato vittima nel 2021, quando si ustionò gravemente mentre era intento a bruciare le sterpaglie nel giardino di casa

Il cantante, inciampando in una buca mentre spingeva un tronco nel rogo, perse l’equilibrio e cadde nelle fiamme riportando ustioni di quinto grado in varie parti del corpo compresa la mano destra. Gianni, infatti, per diverso tempo non è riuscito a suonare la sua amata chitarra ed ha dovuto rinunciare ad esibirsi.