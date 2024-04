Veronica Berti rivela: “Bocelli mi ha conquistata in due minuti”

Andrea Bocelli e Veronica Berti sono legati da 23 anni: in una recente intervista lei ha rivelato come il tenore sia riuscito a conquistarla.

Andrea Bocelli e Veronica Berti si sono conosciuti nel 2001 ad una festa a cui nessuno dei due aveva voglia di andare. È stato un vero e proprio colpo di fulmine: da quel momento la coppia non si è più separata e Veronica è anche diventata manager del tenore. Intervistata da Vanity Fair, ha raccontato di come Bocelli sia riuscito a fare breccia nel suo cuore.

Il colpo di fulmine tra Andrea Bocelli e Veronica Berti

Veronica Berti ha 40 anni e Bocelli 65. Quando di sono conosciuti, lei ne aveva meno di 20 e il tenore 43: stanno insieme da allora, si sono sposati nel 2014 ed hanno avuto una figlia, Virginia, di 11 anni.

Andrea Bocelli e Veronica Berti

Ricordando la sera in cui si sono conosciuti, Veronica racconta: “Qualcuno doveva avergli detto che ero una bella ragazza, così è venuto a presentarsi. Io gli ho detto ‘Maestro, per me è un onore conoscerla’, e lui ‘Perché mi dai del lei, avremo di sicuro la stessa età‘”.

Si è trattato di un corteggiamento lampo: “Due minuti e mezzo. Ci siamo conosciuti e poco dopo siamo andati a vivere insieme. Io sono un’istintiva, mi piace prendere le decisioni con grande velocità. Non è detto che siano giuste, è un mio limite. In questo caso, fortunatamente, lo è stata.”

La differenza d’età

Andrea Bocelli

Parlando della differenza d’età tra lei e il marito, Veronica ha commentato. “Dopo tanti anni lavorare insieme, quando si è marito e moglie, non è facile, ma credo che la differenza di età alla fine sia venuta a nostro favore.“

“Abbiamo lo stesso carattere, siamo entrambi passionali e fumantini, e sono certa che a parità d’età avremmo fatto scintille. Oggi, invece, è lui il più tollerante e paziente. Io sono come una pentola a pressione” – ha poi concluso.