Il rapper Shiva è finito nei guai: è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, avrebbe sparato alle gambe di due ragazzi.

Shiva è stato arrestato. Il rapper milanese, 24 anni, il cui nome all’anagrafe è Andrea Arrigoni, è stato posto agli arresti dalla Procura di Milano con accuse molto gravi: è indagato per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose.

L’artista avrebbe in particolare sparato alcuni colpi di pistola contro due ragazzi la scorsa estate. Le indagini condotte dalla polizia, dopo alcuni mesi, avrebbero portato a una ricostruzione verosimile della vicenda e adesso la posizione del rapper sarebbe molto davvero difficile.

Shiva arrestato: il motivo

Le indagini della polizia sono partite lo scorso 11 luglio, in seguito a una sparatoria avvenuta nel comune di Settimo Milanese, in particolare in via Cusago. Due ragazzi sono stati colpiti alle gambe da colpi di arma da fuoco. Uno dei due giovani aggrediti la sera stessa dell’episodio non aveva voluto raccontare nulla di quanto era successo, mentre l’altro aveva fornito una ricostruzione che non aveva convinto gli investigatori.

Shiva (ph. Francesco Prandoni)

Inizialmente l’episodio è quindi passato sotto silenzio, nell’attesa che le indagini proseguissero e potessero far luce su un’aggressione misteriosa, di cui non si conoscevano né i colpevoli né il possibile movente. Solo negli ultimi giorni, grazie anche all’analisi delle telecamere di sicurezza, e alle dichiarazioni di alcuni testimoni, gli inquirenti sarebbero riusciti a risalire al presunto colpevole. E si tratterebbe proprio del giovane rapper.

Cosa è successo a Shiva

Nei giorni in cui l’artista si sta godendo il successo di Everyday, l’ultimo singolo di Takagi & Ketra che lo vede protagonista insieme ad Anna e Geolier, arriva la notizia del suo arresto. Stando a quanto dichiarato dai testimoni e alle immagini delle telecamere di sicurezza, a sparare ai due ragazzi sarebbe stato proprio il rapper milanese.

Per andare a fondo alla vicenda gli investigatori avrebbero eseguito in questi giorni delle perquisizioni sui giovani coinvolti nella sparatoria e anche nella casa discografica del rapper. Non si conoscono ancora però le possibili motivazioni che avrebbero spinto Shiva a colpire con un’arma da fuoco le due vittime. Probabilmente ulteriori dettagli verranno diffusi pubblicamente solo nei prossimi giorni.

Riproduzione riservata © 2023 - NM