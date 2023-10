A X Factor Morgan ha criticato Bellissima di Annalisa: la risposta dell’autore del tormentone non si è fatta attendere.

Si può lavorare nel mondo della musica e non conoscere uno dei tormentoni di una delle cantanti più amate e conosciute in Italia? A quanto pare sì. Chiedere a Morgan, giudice di X Factor 2023, per conferma. Durante il primo Live della diciassettesima edizione del talent, l’ex Bluvertigo ha avuto modo per la prima volta di ascoltare Bellissima, uno dei tormentoni di Annalisa degli ultimi due anni, presentato per l’occasione da Matteo Alieno.

“Non la conoscevo“, ha ammesso candidamente Castoldi, chiamato a esprimere il suo giudizio su una performance che ha diviso il pubblico, tra grande entusiasmo e qualche critica di troppo. A far discutere è stata però la bocciatura totale di Morgan nei confronti non della performance, ma del brano. Una critica gratuita che ha scatenato l’immediata reazione di Davide Simonetta, uno degli autori di Bellissima.

Morgan critica Bellissima di Annalisa

Parafrasando quanto è successo, potremmo dire che Morgan non conosceva Bellissima, e non aveva nemmeno tanta voglia di conoscerla. A quanto pare non è scoccata la scintilla tra il brano in questione e l’artista ex giudice di The Voice, che ha lapidariamente stroncato uno dei grandi successi italiani degli ultimi anni.

Annalisa Scarrone

“La trovo di grande banalità dal punto di vista armonico“, ha commentato Morgan, aggiungendo, se ce ne fosse bisogno: “Questa canzone è armonicamente inesistente“. Al di là di questo aspetto, il cantautore ha comunque apprezzato la performance di Alieno, che ne aveva modificato la melodia, secondo Fedez peggiorando la canzone originale, e non migliorandola.

Simonetta replica a Morgan

Inevitabilmente le parole di Morgan, non essendo un semplice parere ma un’analisi piuttosto severa del brano in questione, hanno trovato pronta la replica di chi quella canzone l’ha scritta, e lo ha fatto anche con grande orgoglio: Davide Simonetta.

L’ex fidanzato di Nali, uno dei più importanti autori della musica pop italiana degli ultimi anni, ha infatti risposto al giudice del talent via social: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido“. Arriverà una contro-replica da parte dell’ex cantante dei Bluvertigo?

