A distanza di anni, Bugo torna ad attaccare Morgan per il caso Selinunte: le parole contro il giudice di X Factor 2023.

Si è parlato molto di Morgan negli ultimi tempi. Se durante l’estate il cantautore brianzolo era finito al centro delle cronache per il fattaccio di Selinunte, con le offese omofobe da parte dell’artista rivolte verso il pubblico, in questi giorni è invece tornato in televisione come giudice di X Factor, dopo nove anni. Un grande comeback che non ha fatto certo piacere a Bugo.

Non a caso, a distanza di anni dal celebre episodio del Festival di Sanremo 2020, il cantautore nativo di Rho è tornato a parlare proprio del noto collega in un’intervista al Corriere della Sera, lanciandogli una frecciatina davvero velenosa.

Bugo commenta l’incidente di Selinunte

Le offese omofobe di Morgan hanno inorridito gran parte dell’opinione pubblica e sono costate care allo stesso giudice di X Factor, che ha deciso di donare metà del suo cachet derivante dal talent show a un’associazione che si occupa di ragazzi allontanati dalle famiglie dopo aver fatto coming out.

Un brutto episodio che non ha minimamente stupito Bugo, che ha deciso di andare all’attacco del collega senza troppi giri di parole: “Non mi sorprende, basta vedere come si è comportato nei miei confronti. Si commenta da solo. Se uno grida ‘froci di mer*a’ dal palco è perché lo pensa, inutile chiedere scusa dopo“.

Morgan non è un cantante: il duro attacco di Bugo

Non contento di questa frecciatina molto velenosa, l’artista di Sincero ha quindi voluto andare ad attaccare l’ex Bluvertigo anche su un altro aspetto, forse ancora più importante per l’ego di Morgan: il suo ruolo nel mondo della musica. Afferma infatti Cristian: “Bisogna chiedere ai promoter perché invitano uno che non fa dischi da una vita, dunque non esiste discograficamente, e al pubblico perché è convinto di passare una bella serata andando a sentirlo. Non è un cantante, è un personaggio, come Malgioglio. E non è un divulgatore“.

Infine, il cantautore nativo di Rho ha voluto sottolineare anche quanto sia stato offeso da Morgan nel momento in cui ha cambiato il testo della sua canzone sul palco dell’Ariston. Per lui è stato un atto vile, peggio di un insulto. Arriverà un’ennesima replica da parte di Castoldi, oggi più focalizzato che mai sul suo ritorno a X Factor?

