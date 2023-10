Grande spavento per Pink: la cantante ha rischiato di morire a causa di un’overdose. La confessione della popstar.

Pink ha rischiato di morire! Non in questi giorni. Oggi l’artista classe 1979 non è solo una popstar famosa in tutto il mondo, amata per la sua musica e per la sua grande personalità, ma anche una madre coscienziosa. Nel suo passato non sono però mancate trasgressioni, e ancor prima di diventare una star, a soli 16 anni, ha rischiato di perdere la vita per un’overdose.

Lo ha confessato la stessa Alecia in un’intervista rilasciata allo show 60 Minutes, svelando i dettagli su uno dei momenti più duri della sua vita. Un momento le avrebbe potuto togliere alcune delle gioie più grandi che il destino le ha poi regalato, compresa la maternità.

Pink racconta la sua overdose a 16 anni

L’incidente in questione avvenne nel novembre del 1995, ormai ventotto anni fa, poche settimane prima che la cantante arrivasse a firmare il suo primo contratto discografico, quello che di lì in avanti le avrebbe garantito una carriera davvero stellare.

Pink

Racconta la cantante: “Il Giorno del Ringraziamento del 1995 ero a un rave e sono andata in overdose. Avevo preso ecstasi, polvere d’angelo, cristalli, ogni genere di cosa. Avevo esagerato“. Un racconto che la stessa artista aveva svelato già qualche anno fa in un’altra intervista. E nell’occasione aveva anche rivelato che fu proprio quell’overdose, con la conseguente corsa in ospedale, a farle decidere di non toccare più alcun tipo di droga.

Il problema di Pink con la droga

A spingere la giovanissima Alecia su una via davvero complessa furono le difficoltà della vita familiare, un’infanzia che non decollò mai. La giovane Pink si era avvicinata al nichilismo del punk, soffriva, non riusciva ad avere rapporti di amicizia reali e doveva convivere con genitori che si urlavano addosso, si odiavano. E che poi la cacciarono di casa.

“Anche per questo motivo mi sono drogata. Vendevo droga“, ha raccontato la cantautrice nella sua intervista, aggiungendo che dopo essere stata cacciata di casa abbandonò la scuola superiore e si ritrovò completamente fuori dai binari, fino a quel momento di non ritorno, il momento dell’overdose, in cui decise di chiudere definitivamente con la droga e dedicarsi solamente alla sua vita. Si riprese, firmò con LaFace Records, entrò nelle Choice e nel 2000 iniziò la sua carriera solista. Il resto è storia.

Riproduzione riservata © 2023 - NM