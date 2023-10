Takagi & Ketra, Everyday: il significato del testo della nuova canzone affidata ai rapper Shiva, Anna e Geolier.

I producer che hanno dominato le ultime estati in Italia, e che anche nel 2023 hanno fatto la loro parte grazie a Taxi sulla luna, il brano cantato da Emma e Tony Effe, sono tornati con una nuova hit per conquistare anche l’autunno. E stavolta hanno affidato il loro brano a tre dei rapper più apprezzati in Italia: Shiva, Anna e Geolier. S’intitola Everyday ed è arrivato in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming il 13 ottobre. Scopriamo insieme il possibile significato di questa canzone.

Takagi & Ketra collaborano con Anna, Shiva e Geolier

Per raggiungere la vetta delle classifiche, Takagi & Ketra si sono affidati ancora una volta a tre top player della musica italiana, e in particolare della scena urban e rap. Shiva, hitmaker da oltre un miliardo e mezzo di streaming in carriera, è ormai uno dei punti di riferimento del rap a livello nazionale ormai da diversi anni, mentre Anna è uno dei volti principali del rap al femminile, oltre che l’artista donna più ascoltata su Spotify.

A completare il terzetto non si può dimenticare Geolier, rapper partenopeo e stella assoluta di una scena che ha dato al mondo dell’hip hop alcuni dei più grandi interpreti degli ultimi trent’anni. Un artista che ha già all’attivo 40 dischi di platino e 20 dischi d’oro.

Il significato di Everyday

Ballata autunnale molto contemporanea, Everyday sembra creata appositamente per evidenziare le qualità e i talenti dei tre artisti scelti per cantare questa canzone. Il loro stile riesce infatti a fondersi grazie alla base creata da due producer di grande talento come Takagi & Ketra, che hanno creato un testo fatto di botta e risposta e che si trasforma in una dichiarazione d’amore sfrontata, come quelle tipiche di un’età ancora giovane.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una canzone d’amore che esplora un mondo emotivamente molto forte e travagliato, che descrive una passione travolgente, di quelle che ti martellano la testa “every day, ogni giorno“. E che per questo sembra destinata a conquistare una grande fetta di pubblico.

