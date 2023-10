Nitro collabora con Madame in Too Late: il significato della canzone e le date del tour del rapper di Dolo.

Grande ritorno per Nitro, che riprende il suo posto sulla scena rap italiana con una nuova importante collaborazione. Stavolta il rapper di Dolo ha unito le forze con una delle più apprezzate cantautrici della scena rap e urban, ma anche del mainstream italiano: Madame. Il risultato è Too Late, un brano che promette di sconvolgere i loro fan, grazie anche alla produzione di Mike Defunto.

Nitro e Madame in Too Late: il significato della canzone

Pubblicata su tutte le piattaforme streaming il 13 ottobre, la nuova canzone, scritta dalla penna di due liricisti apprezzatissimi in Italia, come Nitro e Madame, promette di essere uno di quei brani di cui non si può assolutamente fare a meno.

Nitro e Madame, Too Late

Per scoprire il significato di questa nuova canzone è possibile affidarsi alle parole di Nitro, rilasciate in un comunicato stampa: “Avete presenti quelle notti in cui non riuscite a dormire e dovete trovare un modo per sfogarvi? Ecco, Too Late è una di quelle notti per me e Francesca. Una notte per chi crea e non sopporta vedere il tempo passare senza avere l’occasione di lasciare il segno, per sé e per gli altri“.

Di seguito l’audio ufficiale di Too Late:

Le date del nuovo tour di Nitro

Non solo una nuova canzone. Nitro sta per tornare con la sua carica e la sua energia anche sul palcoscenico. Dopo essere stato protagonista di una lunga serie di live estivi nei festival italiani negli scorsi mesi, ha annunciato con l’uscita di Too Late anche una serie di date indoor nei club di tutto il paese.

Questo il calendario completo con tutte le date del mese di dicembre:

– 1° dicembre agli Studios di Bassano del Grappa (Vicenza)

– 2 dicembre al Collisioni Music Circus di Alba (Cuneo)

– 5 dicembre ai Magazzini Generali di Milano

– 7 dicembre al Sanbapolis di Trento

– 8 dicembre al Capitol di Pordenone

– 15 dicembre al Latte+ di Brescia

– 16 dicembre al Viper Theatre di Firenze

– 20 dicembre all’Orion Club di Ciampino (Roma)

– 21 dicembre al Duel Club di Napoli

Riproduzione riservata © 2023 - NM